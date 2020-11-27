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В Атырау более 33 миллионов выплатили владельцам погибшего скота

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Новости
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В регионе владельцам погибшего от бруцеллеза скота выплачена денежная компенсация. Об этом во время онлайн-брифинга на платформе региональной службы коммуникаций проинформировал  руководитель управления ветеринарии Атырауской области Азамат Айткалиев.
— В 2020 году у животных было взято 1 100 593 пробы крови для тестирования на бруцеллез. По результатам исследования, все 1782 сельскохозяйственных животных с положительным результатом на бруцеллез были отправлены на санитарный убой, а владельцам заболевших  животных была выплачена компенсация за счет средств из местного бюджета, — сказал Азамат Айткалиев.

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