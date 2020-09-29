Приговор: 10 лет за выстрел в упор

К 10 годам колонии приговорен за убийство 18-летний житель Атырауской области.

«Как установил суд, в апреле прошлого гада житель поселка Макат, которому было 17 лет, в Атырау из обреза застрелил 32-летнего мужчину. В ходе следствия подозреваемому исполнилось 18 лет. Суд признал его виновным по статье 99 УК РК («Убийство») и статье 287 («Незаконные хранение и ношение оружия») и приговорил к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колония строго режима», — сообщили в пресс-службе областного суда.