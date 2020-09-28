Появился новый вид мошенничества

В Северо-Казахстанской области полицейские столкнулись с новым видом мошенничества в Интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 43-летний житель Петропавловска лишился 40 тысяч тенге, когда решил проверить, не утекли ли его личные данные в открытый доступ.

«На Youtube он увидел инструкцию, как получить денежную компенсацию за утечку персональных данных в социальных сетях. Правдоподобности добавляли новостные ролики, размещенные на канале, а еще больше — комментарии. Пройдя по указанной в инструкции ссылке, мужчина вбил свои личные данные в форму для проверки их утечки и реквизиты банковской карты, куда якобы должны были поступить денежные средства. Через некоторое время он обнаружил, что с нее сняли денежные средства», — рассказали в пресс-службе.

Обманутый мужчина обратился в полицию. Оперативники отметили, что это новый вид мошенничества, более продуманный и технически безукоризненно выполненный. С начала года в области зарегистрировали 288 фактов интернет-мошенничеств.

