Облздрав прокомментировал массовое скопление в поликлинике



В городской поликлинике с утра образовалось массовое скопление школьников, сообщает ATPress.kz

По информации областного управления здравоохранения, 14 ноября 2020 года в Городской поликлинике №1 с 08:00 до 10:30 был проведен целевой профилактический осмотр среди учащихся 8-9-10 классов. Всего было около 100 учащихся 3 разных школ с родителями.

«Согласно приказу № 685 « Об установлении целевых групп лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и периодичности проведения данных осмотров» МЗ РК от 10 ноября 2009 года необходимо проведение ежегодного профилактического осмотра среди школьников. В связи возникшей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в стране проведение профилактического осмотра в этом году до сегодняшнего дня не было возможным», говорится в сообщении.

Исходя из этого, руководство Городской поликлиники №1 приняло решение провести профилактический осмотр по выходным дням для того чтобы в другие рабочие дни не было скопления населения.

К осмотру были привлечены узкие специалисты поликлиники (хирург, офтальмолог, ЛОР, психолог, педиатр и ВОП). Более 100 школьников собрались вместе с родителями утром для сдачи анализов, и так как в здании поликлиники узкие коридоры образовалось скопление людей что вызвало реальные предпосылки для распространения инфекции. Налицо имело место грубое нарушение противоэпидемиологических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

— На основании данного инцидента дано предупреждение всем другим амбулаторно-поликлиническим организациям областей с целью недопущения данной ошибки. На основании вышеизложенного за допущение указанных нарушений руководству Городской поликлиники № 1 дано дисциплинарное взыскание в виде выговора, — рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.