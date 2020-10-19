О новых ограничениях и послаблениях карантинных мер

Премьер-Министр РК А. Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане

МВК приняла ряд решений:

I. Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска

— сократить с 26 октября т. г. количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;

— проводить обязательное ПЦР тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки;

— срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до 3 суток.

II. ПЦР-тестирование

С 19 октября т. г. в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тыс. тг.

III. Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости

С 24 октября т. г. возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

С 26 октября т. г. возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с соблюдением дистанции и масочного режима.

IV. Сохранение ограничительных мер

Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.