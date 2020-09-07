На введение карантина установят правила

В Казахстане планируют утвердить Правила осуществления ограничительных мероприятий и Перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин. Проект соответствующего приказа размещен на сайте открытые НПА, передает МИА «Казинформ».

В документе говорится, что в случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, предусмотренных перечнем, в соответствии со статьей 104 Кодекса вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин, которые включают меры:

— направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний;

— предусматривающие особый режим предпринимательской или иной деятельности. Как следует из документа, ограничительные мероприятия и карантин могут вводиться при чуме, холере, желтой лихорадке, вирусных геморрагических лихорадках, тяжёлом остром респираторном синдроме (ТОРС), человеческом гриппе, вызванным новым подтипом вируса, коронавирусной инфекцией, вызванной новым подтипом вируса.

«В случае угрозы ввоза на территорию республики или распространения на всей территории Казахстана инфекционных и паразитарных заболеваний главный государственный санитарный врач РК вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, в пунктах пропуска через Государственную границу, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, или на всей территории республики с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения», — говорится в проекте.



В случае угрозы распространения инфекционных и паразитарных заболеваний на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) главные государственные санитарные врачи вводят ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах) с особыми условиями предпринимательской или иной деятельности и жизни населения. В случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, не предусмотренных в перечне, на отдельных территориях (объектах) ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся постановлением главного государственного санитарного врача РК или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьей 104 Кодекса. Контролировать исполнением приказа будет курирующий вице-министр здравоохранения РК. Проект приказа находится на обсуждении с 28 августа, завершение запланировано на 14 сентября.