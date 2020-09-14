К. Хамитов задержан за призывы стрелять по вертолетам

В полиции Алматы прокомментировали призывы казахстанского бойца Куата Хамитова бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам, сообщает zakon.kz.

По словам официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек, видео с участием гражданина Хамитова с призывами к насилию было изучено. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 272 ч.3 УК РК.

Гражданин Хамитов К. доставлен в Департамент полиции города Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.

По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Его действиям будет дана принципиальная оценка, — говорится в сообщении пресс-службы ДП города Алматы.

Для сведения: призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.