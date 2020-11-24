Чу, пастораль!

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Атырауские улицы, скверы и парки нередко превращаются в пастбищные угодья для домашней скотины.

Так, по информации пресс-службы городского акимата на сегодня привлекли к административной ответственности 54 граждан по фактам выгона домашнего скота.

— А днях был случай, когда с улицы пришлось «эвакуировать» лошадь и верблюда. К слову, горбатый «хозяин пустыни» провел на територрии городской спец­автобазы более 10 дней, так как не могли определить его хозяина. У животного отсутствовало тавриврование, не было бирки. Бывает, что поиски хозяев животных занимают длительное время, — сообщила пресс-секретарь горакимата Назымгуль Кайсагалиева.

Отметим, что на сегодняшний день сумма штрафа за незаконный выпас домашней скотины составляет 27 тысяч тенге. Но это отнюдь не пугает владельцев скота – оплатив штраф, они как ни в чем ни бывало вновь отправляют своих буренок, барашек и лошадок поживиться зеленью на городские улицы. А, может, нужно лишать «родительских прав» скотовладельцев после повторения случаев незаконного выпаса? Повод – оставление скотины в опасности. Как вам такой поворот?