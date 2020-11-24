20201120120300 92471

Чу, пастораль!

Новости
26
4 / 100
При поддержке Rank Math SEO

 Атырауские улицы, скверы и парки нередко превращаются в пастбищные угодья для домашней скотины.

 Так, по информации пресс-службы городского акимата на сегодня привлекли к административной ответственности 54 граждан по фактам выгона домашнего скота.

А днях был случай, когда с улицы пришлось «эвакуировать» лошадь и верблюда. К слову, горбатый «хозяин пустыни» провел на територрии городской спец­автобазы более 10 дней, так как не могли определить его хозяина. У животного отсутствовало тавриврование, не было бирки. Бывает, что поиски хозяев животных занимают длительное время, — сообщила пресс-секретарь горакимата Назымгуль Кайсагалиева.

Отметим, что на сегодняшний день сумма штрафа за незаконный выпас домашней скотины составляет 27 тысяч тенге. Но это отнюдь не пугает владельцев скота – оплатив штраф, они как ни в чем ни бывало вновь отправляют своих буренок, барашек и лошадок поживиться зеленью на городские улицы. А, может, нужно лишать «родительских прав» скотовладельцев после повторения случаев незаконного выпаса? Повод – оставление скотины в опасности. Как вам такой поворот?

Related Posts

24 ноября 2020 0

Обращение центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

24 ноября 2020 0

О включении в списки избирателей

daesh othozhie mesta
24 ноября 2020 0

Даешь отхожие места!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *