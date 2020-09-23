Что тормозит развитие строительства

Развитие строительной индустрии в Атырау тормозится из-за высоких железнодорожных тарифов. Атырауские предприниматели считают необходимым введение льготных тарифов на транспортировку инертных сыпучих строительных материалов для предприятий западного региона.



«В регионе очень скудный ассортимент выпускаемых строительных материалов. Почти все компоненты завозятся извне. К примеру, для производства товарного бетона цемент завозится из Мангистауской области, а щебень и ПГС из соседней Актюбинской. Тонна щебня в Актобе стоит 1800 тенге, в то время как в Атырау — 6000 тенге, услуги «КТЖ» составляют 3600 тенге с тонны. Такая же ситуация и по ПГС. Тонна ПГС в Актобе стоит порядка 600 тенге, в то время как у нас — 4250 тенге, услуги «КТЖ» – 3300 тенге. Соответственно, повышаются цены на конечную продукцию, у предпринимателей падает заинтересованность в развитии строительной индустрии», — рассказал директор одного из строительных предприятий, член Регионального совета Палаты предпринимателей Атырауской области Марат Жалдекенов.



Решением этой проблемы, по мнению предпринимателей, станет введение льготного тарифа для предприятий строительной индустрии на транспортировку инертных сыпучих строительных материалов.



«Есть и второй вариант – субсидирование затрат за счет местного, либо республиканского бюджета. Сейчас Правительство нас поддерживает, чтобы усилить работу местных СПК и посредством них выделять средства для поддержки регионального бизнеса», — говорит М. Жалдекенов.