БОЛЕЕ 300 ЛИЦ ОШТРАФОВАНЫ НА ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Уважаемые жители города Атырау согласно постановлению главного государственного санитарного врача области ограничительные мероприятия на территории города продлены до улучшения эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19.

Несмотря на это, отдельными лицами все еще игнорируются принятые ограничительные меры.

Так, согласно статистике за весь период распространения коронавирусной инфекции по городу заболело 5 307 человек, из них 99 к сожалению скончались.

На период ограничительных мер к административной ответственности в виде штрафа привлечены 324 лица. Лишь за последнюю неделю выявлено 32 правонарушения, из них проведение свадебных и торжественных мероприятий в ресторанах — 8, работа кафе-баров в ночное время суток – 13, функционировали заведения деятельность которых запрещена постановлением СанВрача — 3 (кинозал, компьютерные клубы) и другие.

В целях предотвращения роста коронавирусной инфекции прокуратура города призывает всех граждан города соблюдать введенные ограничительные меры, а так же предупреждает о предусмотренной законом административной ответственности вплоть до приостановления деятельности.

Если Вы стали свидетелем нарушения ограничительных мер, просим Вас сообщить об этом в мобильную группу по номеру +7-708-101-20-63 (можно посредством мессенджера «What’s app») либо позвонив на 102.

Прокуратура города Атырау