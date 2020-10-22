БОЛЕЕ 300 ЛИЦ ОШТРАФОВАНЫ НА ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

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Уважаемые жители города Атырау согласно постановлению главного государственного санитарного врача области ограничительные мероприятия на территории города продлены до улучшения эпидемиологической ситуации по распространению COVID-19. 

Несмотря на это, отдельными лицами все еще игнорируются принятые ограничительные меры.

Так, согласно статистике за весь период распространения коронавирусной инфекции по городу заболело 5 307 человек, из них 99 к сожалению скончались.

На период ограничительных мер к административной ответственности в виде штрафа привлечены 324 лица. Лишь за последнюю неделю выявлено 32 правонарушения, из них проведение свадебных и торжественных мероприятий в ресторанах — 8, работа кафе-баров в ночное время суток – 13, функционировали заведения деятельность которых запрещена постановлением СанВрача — 3 (кинозал, компьютерные клубы) и другие.

В целях предотвращения роста коронавирусной инфекции прокуратура города призывает всех граждан города соблюдать введенные ограничительные меры, а так же предупреждает о предусмотренной законом административной ответственности вплоть до приостановления деятельности.

Если Вы стали свидетелем нарушения ограничительных мер, просим Вас сообщить об этом в мобильную группу по номеру +7-708-101-20-63 (можно посредством мессенджера «What’s app») либо позвонив на 102.    

Прокуратура города Атырау

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