АНПЗ опроверг видео якобы аварийного выброса

Атырауский НПЗ опроверг видео, якобы, аварийного выброса, произошедшего прошлой ночью.



«В социальных сетях распространяется видео о, якобы, произведённом аварийном выбросе на Атырауском НПЗ. В связи с этим сообщаем, что 17-18 октября 2020 года установки завода находились и находятся на технологическом режиме, сбоев в работе и аварийных ситуаций не было. Установка каталитического крекинга по технологии оснащена современной системой очистки дымовых газов ВELCO(американская технология), которая не допускает попадания продуктов сгорания в атмосферу. В связи с понижением температуры окружающей среды тепловой след от дымовых труб становится виден более зримо, при этом превышений загрязняющих веществ в атмосферу не допускается»,- сообщает служба по связям с общественностью нефтеперерабатывающего предприятия. Тем временем в социальных сетях жители города сообщают о неприятном запахе, который ощущали под утро.

Виктор Сутягин