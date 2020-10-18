АНПЗ опроверг видео якобы аварийного выброса

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Атырауский НПЗ опроверг видео, якобы, аварийного выброса, произошедшего прошлой ночью.                                                                           

«В социальных сетях распространяется видео о, якобы,  произведённом аварийном выбросе на Атырауском НПЗ. В связи с этим сообщаем, что  17-18 октября 2020 года установки завода находились и находятся на технологическом режиме, сбоев в работе и  аварийных ситуаций не было.  Установка каталитического крекинга по технологии оснащена современной системой очистки дымовых газов ВELCO(американская технология), которая не допускает попадания продуктов сгорания в атмосферу. В связи с понижением температуры окружающей среды  тепловой след от дымовых труб становится виден более зримо, при этом превышений загрязняющих веществ в атмосферу не допускается»,- сообщает служба по связям с общественностью нефтеперерабатывающего предприятия.                                                               Тем временем в социальных сетях жители города сообщают о неприятном запахе, который ощущали под утро. 

 Виктор Сутягин

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