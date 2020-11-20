Восемь айтыскеров защищают честь Атырау

В Атырау проходит республиканский айтыс «Қалың елім, қазағым…», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. В драматическом театре имени Махамбета собрались 24 айтыскеров из всех регионов страны.

Состязание продлится два дня, а оценивать творчество акынов будут члены жюри во главе с народным артистом Республики Казахстан Асанали Ашимовым.

— В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что мы должны любить свой народ так же, как делал это Абай. Несмотря на то, что великий поэт критиковал недостатки соотечественников, однако он ставил перед собой единственную цель – вести народ к процветанию и высоким достижениям, — сказала заместитель акима области Бакытгуль Хаменова во время торжественного открытия мероприятия. — С начала года в нашем регионе было проведено более ста мероприятий, посвященных великому мыслителю. Открылся центр Абая. В скором времени заработает школа айтыскеров. Уверена, что нынешний айтыс запомнится зрителям надолго и оставит прекрасные впечатления.

Как подчеркнул организатор и ведущий айтыса Журин Ерман, поэтические состязания, посвященные Абаю, прошли и в других регионах страны, даже в Стамбуле и Бишкеке. По регламенту каждая пара айтыскеров должна высказать свою мысль за 25 минут.

Один из участников — Нурислам Абдил — приехал из города Петропавловска. Литературный работник Северо-Казахстанского областного казахского музыкально-драматического театра выступит в паре с атырауским айтыскером Сериком Койшыгуловым.

— Атырауского импровизатора знаю как талантливого акына. Но на сцене мы встречаемся впервые. Надеюсь, что покажем достойный айтыс. За выделенное нам время постараемся раскрыть хотя бы одну сторону великого Абая. Ведь его творчество многогранно и непревзойденно, — считает Нурислам Абдил.

К слову, честь Атырауской области защищают восемь акынов. Зрителей в день открытия в зале собралось около пятидесяти человек.

Ляззат САЛИМОВА

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