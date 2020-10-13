Музыка в полете

Красивый захватывающий клип сняли музыканты фольклорно-этнографического ансамбля «Сармад» на меловом плато Аккергешен, что в 60 километрах от Жылыойского района.

Еще вчера музыканты думали о том, что стоит поехать поискать красивые места в Алматинской или Южно-Казахстанской областях, чтобы снять ролик на музыкальные композиции. Случайно побывав на меловом плато, о котором они знали и раньше, но не видели воочию, они изменили решение в пользу своей малой родины — сколько еще крутых, уникальных мест есть в нашем регионе, о которых знают лишь местные жители!

— Поскольку сейчас концертов нет, нам приходится держать связь со слушателями и зрителями через социальные сети, — рассказывает менеджер ансамбля «Сармад» Женис Исмагулов. — Нам надо было снять видеоматериал в красивых местах. Думали поехать на юг, но оказалось, что в нашей области есть немало уникальных мест. Клип на Аккергешен мы сняли в начале октября и планировали сразу сделать 4-5 видеоматериалов, но нас хватило только на два – насколько все было красиво и захватывающе, настолько тяжело. Все-таки это горы, приходилось лазать по ним в поисках удачного ракурса. Но усилия того стоили — оказалось, что у нас такие живописные и привлекательные места, что можно не просто клип снять, а целый полнометражный часовой фильм с захватывающим сюжетом, причем без лишних декораций. Мы выполнили свою задачу – подготовили клипы на народную музыку «Япурай» и кюй руководителя нашего ансамбля Бауржана Актаева «Қайран елім», а также показали красивые места Жылыойского района, являющиеся очень привлекательными для туристов.

Музыканты практически совершили настоящий подвиг: забравшись на высоту под 60 метров, без страховки лишь для того, чтобы снять хорошие кадры. Действительно, кадры получились очень красивыми — девственная природа, суровая жылыойская земля, горделивые белые горы причудливой формы, над которыми поработал ветер, сюжеты, снятые с высоты птичьего полета, усиливают восприятие музыки. Назовем имена всех музыкантов: Айгерим Набиева, играющая на прима-кобыз, и Айшабиби Жолдасова, которая снялась в клипе как исполнитель на кылкобызе. Это Руслан Султангалиев, выдувающий ноты на духовых инструментах, и Турлан Жумагалиев, мастерски владеющий шертером. Это и домбристы Даулеткерей Сундетов, Асылхан Жоламанов, Акбокен Темир и Ерсултан Куанов. Это Айтолкын Ержанова, освоившая старинный казахский национальный музыкальный инструмент адырна, и Айгерим Караменова, играющая на жетыгене.

— Знающие люди нам подсказали, что ближе к границе с Актюбинской областью есть еще одно меловое плато Актолагай. Говорят, что эти места так же красивы. Надеемся, что следующий видеоматериал будет снят оттуда, — отметил Женис Исмагулов.

Марина КУАНЫШЕВА