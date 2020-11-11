Ернур – сын Салауата!

Когда на сцене телевизионного проекта «AITYSTAR» на канале «Хабар» выступал 16-летний айтыскер Ернур Салауатулы из Жылыойского района, известный в стране акын, один из членов жюри Балгынбек Имашев не смог сдержать слез. Выступление одиннадцатиклассника не оставило равнодушными и поклонников айтыса, которые своими эмоциями делились на страницах в социальных сетях.

— В какой-то миг мне показалось, что я вновь увидел на сцене моего давнего друга из Атырау Салауата Исахаева, призера республиканского чемпионата айтыскеров «Аламан айтыс» (айтыскер погиб два года назад в автокатастрофе. – Прим. автора). Я поражен тем, насколько энергия, темперамент, резкость, манера и даже внешность, точь-в-точь передались сыну Салауата Ернуру, — сказал с дрожью в голосе Балгынбек Имашев. – Когда-то, в 2006 году, Салауат Исахаев острой, как лезвие кинжала, речью и мастерством импровизации удивил весь Казахстан, заняв второе место на республиканском чемпионате «Аламан айтыс». И вот, спустя 14 лет на месте Салауата сидит его сын Ернур. Встречайте, перед нами новая звезда айтыса!

Талантливый паренек поразил всех своим умением находить нужные слова, манерой подачи, эмоциональностью, остроумием, не оставив шансов своему сопернику. По итогам голосования членов жюри, а также по голосам зрителей Ернур Салауатулы прошел в следующий тур состязания. В очередном конкурсе участников ждет новое испытание – они в паре со звездами шоу-бизнеса будут соревноваться в мастерстве слова. Соперником Ернура станет участник квартета «Жігіттер», певец Ердос Канаев. Это только начало поэтического конкурса, впереди еще 4 тура. А победитель станет обладателем денежного приза в размере пяти миллионов тенге.

Ернур Салауатулы, единственный на этом чемпионате, кто защищает честь Атырауской области. К тому же, наш земляк является самым молодым участником проекта. Он — ученик 11 класса средней школы №3 села Шокпартогай Жылыойского района. Писать стихи Ернур начал в 13 лет. Он вырос в творческой среде – папа играл на домбре, импровизировал, а айтыскеры были их частыми гостями. Свое будущее Ернур связывает с айтысом.

— После школы планирую поступить в Казахский национальный университет искусств «Шабыт» на специальность «Актерское мастерство». Айтыс – мое хобби, хочу продолжить творческий путь своего отца, — делится Ернур. – Впервые принимаю участие в айтысе республиканского уровня. На сцену вышел с домброй папы, с которой он в 2006 году принимал участие в телевизионном проекте «Аламан айтыс».

Ляззат САЛИМОВА

Фото из архива героя