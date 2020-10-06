Осеннее наступление

Специалисты без устали продолжают напоминать о важности ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции в период пандемии. Но до сих пор до многих людей все еще не доходят предостережения врачей. В магазинах и автобусах находятся несознательные граждане, игнорирующие элементарные правила противоэпидемиологических мер. Свадьбы, юбилеи, поминки с приглашением огромного количества гостей продолжаются. Инфекция разносится. Как достучаться до людей?

Маски, социальная дистанция, определенные ограничения, связанные с получением образования, с организацией работы… Конечно, все устали. Между тем 5 октября – уже 299-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 209-й со дня объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. До недавнего времени многие считали, что эпидемия Covid-19 закончится быстро, осталось ждать совсем немного, за какие-то максимум полгода, и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но вирус оказался хитрым и коварным, никуда исчезать он, похоже, не собирается, и поэтому нам придется каким-то образом приспосабливаться к жизни с его присутствием. Во многих странах снова регистрируют рост числа заболевших коронавирусом. Одни специа­листы утверждают, что пошла вторая волна эпидемии, другие, что это все еще продолжение первой.

Доказано, что суровый карантин, жесткие ограничения на передвижение, приостановление работы ряда предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий помогли снизить скорость распространения опасной болезни. Однако избавиться от этой заразы на все сто процентов еще не удается. Полностью прекратить перемещение людей невозможно, условия экономики таковы. А вместе с людьми перемещается и вирус. Если и возникнут новые вспышки, тогда могут быть введены локальные ограничения. Ограничительные меры смягчаются медленно и постепенно. Например, в нашей области в Жылыойском районе до сих пор не убраны четыре санитарных поста.

Скоро начнется осенняя пора сезонных простудных заболеваний – с недомоганием, температурой, хлюпающими носами и кашлем. А если еще к ОРВИ и гриппу прицепится опасный коронавирус, тогда иммунитету заразившегося человека придется сражаться с острыми инфекциями с мощной нагрузкой. Вот и врачи предупреждают, что расслабляться рано: в этом году COVID-19 и грипп выступают единым фронтом. Грипп поражает преимущественно верхние дыхательные пути, а коронавирус – легкие и их капилляры. Сочетание тяжелейшее.

Что делать? Как уберечься? Сделать прививку от коронавируса пока невозможно, клинические испытания казахстанской вакцины не завершены. Еще в июле вакцину QazCovid-in получили в общей сложности 27 ученых-разработчиков, и у них сформировался нарастающий иммунитет, результаты анализов показали безопасность и высокую иммуногенность вакцины. Теперь действие вакцины испытывают набранные добровольцы. А первые результаты ожидаются после I-II фаз испытаний в ноябре-декабре нынешнего года. По словам министра здравоохранения страны, тогда станет понятно, насколько она эффективна и безопасна. Кстати, параллельно с этим строится отечественный завод по производству вакцин. Его мощность покроет потребность всей страны.

А пока казахстанцам можно сделать прививку от гриппа. Отбросить сомнения, страх и просто сделать. Вакцина работает просто. В организм вводится ослабленный возбудитель болезни, и в ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным и временным. В любом случае задача вакцинации – сильно снизить риск заражения на определенный период. Разумеется, прививаться или нет – дело добровольное. Но кто станет отрицать, что жизнь и здоровье превыше всего? Так что повод серьезно подумать и обозначить приоритеты.

Светлана НОВАК