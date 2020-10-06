Осеннее наступление

Специалисты без устали продолжают напоминать о важности ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции в период пандемии. Но до сих пор до многих людей все еще не доходят предостережения врачей. В магазинах и автобусах находятся несознательные граждане, игнорирующие элементарные правила противоэпидемиологических мер. Свадьбы, юбилеи, поминки с приглашением огромного количества гостей продолжаются. Инфекция разносится. Как достучаться до людей?
Маски, социальная дистанция, определенные ограничения, связанные с получением образования, с организацией работы… Конечно, все устали. Между тем 5 октября – уже 299-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 209-й со дня объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. До недавнего времени многие считали, что эпидемия Covid-19 закончится быстро, осталось ждать совсем немного, за какие-то максимум полгода, и жизнь постепенно вернется к состоянию начала марта 2020 года. Но вирус оказался хитрым и коварным, никуда исчезать он, похоже, не собирается, и поэтому нам придется каким-то образом приспосабливаться к жизни с его присутствием. Во многих странах снова регистрируют рост числа заболевших коронавирусом. Одни специалисты утверждают, что пошла вторая волна эпидемии, другие, что это все еще продолжение первой.
Доказано, что суровый карантин, жесткие ограничения на передвижение, приостановление работы ряда предприятий сферы услуг и запрет массовых мероприятий помогли снизить скорость распространения опасной болезни. Однако избавиться от этой заразы на все сто процентов еще не удается. Полностью прекратить перемещение людей невозможно, условия экономики таковы. А вместе с людьми перемещается и вирус. Если и возникнут новые вспышки, тогда могут быть введены локальные ограничения. Ограничительные меры смягчаются медленно и постепенно. Например, в нашей области в Жылыойском районе до сих пор не убраны четыре санитарных поста.
Скоро начнется осенняя пора сезонных простудных заболеваний – с недомоганием, температурой, хлюпающими носами и кашлем. А если еще к ОРВИ и гриппу прицепится опасный коронавирус, тогда иммунитету заразившегося человека придется сражаться с острыми инфекциями с мощной нагрузкой. Вот и врачи предупреждают, что расслабляться рано: в этом году COVID-19 и грипп выступают единым фронтом. Грипп поражает преимущественно верхние дыхательные пути, а коронавирус – легкие и их капилляры. Сочетание тяжелейшее.
Что делать? Как уберечься? Сделать прививку от коронавируса пока невозможно, клинические испытания казахстанской вакцины не завершены. Еще в июле вакцину QazCovid-in получили в общей сложности 27 ученых-разработчиков, и у них сформировался нарастающий иммунитет, результаты анализов показали безопасность и высокую иммуногенность вакцины. Теперь действие вакцины испытывают набранные добровольцы. А первые результаты ожидаются после I-II фаз испытаний в ноябре-декабре нынешнего года. По словам министра здравоохранения страны, тогда станет понятно, насколько она эффективна и безопасна. Кстати, параллельно с этим строится отечественный завод по производству вакцин. Его мощность покроет потребность всей страны.
А пока казахстанцам можно сделать прививку от гриппа. Отбросить сомнения, страх и просто сделать. Вакцина работает просто. В организм вводится ослабленный возбудитель болезни, и в ответ организм вырабатывает иммунитет. Иммунитет может быть пожизненным и временным. В любом случае задача вакцинации – сильно снизить риск заражения на определенный период. Разумеется, прививаться или нет – дело добровольное. Но кто станет отрицать, что жизнь и здоровье превыше всего? Так что повод серьезно подумать и обозначить приоритеты.
Светлана НОВАК