С начала года 257 семей стали обладателями новых квартир в Атырау

Госпрограммы
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Сегодня, в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан, 33 семьи получили ключи от новых квартир.

Квартиры предоставлены в одном из девятиэтажных домов в микрорайоне «Нурсая», сообщает городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Большинство новоселов — это многодетные матери, стоявшие в очереди на получение жилья с 2013 года.

— Это квартиры, которые сдаются в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». С начала года, то есть за восемь месяцев, количество новоселов по данной программе достигло 257, — сообщил заведующий жилищным сектором отдела ЖКХ Рафхат Жолдиев.

«В 2019 году в очереди на получение жилья состояли 257 семей из разных категорий. В 2020 году жилье уже получили более 250 семей. Кроме того, до конца года, помимо граждан, стоящих в очереди на жилье, планируется переселить семьи из аварийных общежитий», — говорится в распространенном сообщении.

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