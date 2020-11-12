Не бюджет, так спонсоры

В прошлом году в Атырау началось обновление и установка новых детских игровых и спортивных площадок во дворах многоквартирных жилых домов. Всего пилотным проектом были охвачены дворы 22 жилых домов.

Общеизвестно, что в нынешнем году реализации многих проектов во всех сферах жизни помешал коронавирус. Так, наряду с установкой оборудованных детских и спортивных площадок во дворах были заасфальтированы дороги, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, беседки и новые опоры освещения со светодиодными лампами.

— По городу у нас имеется 221 игровая и 33 спортплощадки, 100 из которых нуждается в ремонте, — сообщила пресс-секретарь акимата г. Атырау Назымгуль Кайсагалиева. — В 2020 году акиматом города была разработана и утверждена программа «Благоустройство 100 дворов», включая детские площадки, и оценена примерно в 6 миллиардов тенге. Но пока средств на ее реализацию не имеется. Поэтому в текущем году за счет средств городского бюджета ничего не было установлено. Программа «Благоустройство 100 дворов» ожидает финансирования. Но на сегодня при спонсорской поддержке предпринимателей установлены две игровые площадки в микрорайонах «Самал» и «Нурсая».

Однако жители отдельных микрорайонов решили построить игровые площадки за свой счет, конечно же, при содействии горакимата. Как, например, это сделали жители Химпоселка. Таким же образом детскую площадку планируется установить и в микрорайоне «Привокзальный» — с привлечением представителей гражданского совета.

Активные жители имеются и в мкр. «Геолог». Они попросили содействия в укладке газонного покрытия для футбольного поля. В свое время «КазМунайГаз» подарил им площадку, однако со временем покрытие на ней поизносилось. Тогда с заменой газона жителям Геолога также помогли спонсоры.

Тимур КАЗИЕВ

Фото из архива «ПК»