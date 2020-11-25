Завтра в некоторых домах города отключат воду

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По сообщению КГП «Су Арнасы Атырауской области», водоснабжение будет временно приостановлено с 10.00 до 15.00 часов в связи с аварийной заменой центральной задвижки на водопроводе D-400 мм в районе дома №6 мкр. СМП-136.

При устранении аварийной ситуации будут временно отключены от водоснабжения дома, находящиеся по следующим адресам:

— многоэтажные дома по ул. Махамбета, №№ 114а, б, в, ул. Момышулы, №21, ул. Канцева, №№1, 3, 3а, 5, 11, ул. Серго, №№15, 17, 19, ул. Валиханова, №№13-21 (ЖК «Томирис»).

— жилые дома в частном секторе по ул. Бактыгереева, ул. Валиханова, пр. Жангир хана, пр. Кенена Азербаева, пр. Тумар ханша, ул. Чайковского, пр. Ленинградский, ул. Когалы, пр. Анет баба, пр. Улкен-Кульский, пр. Сороченко, пр. Алгабаский, пр. Камышинский, пр. Кушумский, пр. Баксайский, пр. Куйши Байжума, ул. Абишева, ул. Тауке хана, ул. Кабанбай батыра, ул. С. Датова, ул. Мендешева, ул. Игилик, пр. Доссорский, пр. Восточный, ул. Мамедова, пр. Каспий, пр. Абуталиева.

— теплопункт «Центральный Б» в районе школы №17 по ул. Канцева.