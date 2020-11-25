В области сменился главный санитарный врач

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«На должность главного санитарного врача Атырауской области назначен АмантайЖумагалиев. Амантаю Жумагалиеву 63 года. Онродился в Махамбетском районе Атыраускойобласти. В 1980 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Санитарный врач». До назначения главным санврачом региона работал заместителем руководителя ДККБТУ», — сообщили в пресс-службе департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг Атырауской области.

С начала 2020 года в Атырауской области это уже седьмая смена главного санитарного врача.

Виктор Сутягин