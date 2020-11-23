Коронавирус: 716 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане, по состоянию на 23:59 час. 22 ноября, в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 40

город Алматы — 42

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 61

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 12

Атырауская область — 15

Восточно-Казахстанская область — 188

Жамбылская область — 10

Западно-Казахстанская область — 42

Карагандинская область — 20

Костанайская область — 77

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 98

Северо-Казахстанская область — 96

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 126182 заболевших.