Коронавирус: 716 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане, по состоянию на 23:59 час. 22 ноября, в Казахстане выявлены 716 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 40
город Алматы — 42
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 61
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 12
Атырауская область — 15
Восточно-Казахстанская область — 188
Жамбылская область — 10
Западно-Казахстанская область — 42
Карагандинская область — 20
Костанайская область — 77
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 98
Северо-Казахстанская область — 96
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 126182 заболевших.