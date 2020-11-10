Жителей Атырау предупредили о сильной загазованности воздуха

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О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 10 ноября рассказали в РГП «Казгидромет».                                                               

10 ноября 2020 года в городе Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.                              

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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