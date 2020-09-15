Право на достойную экосреду

29 июля т.г. состоялась онлайн-конференция с участием министра экологии Магзума Мирзагалиева, председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухара Жолдасова, представителей Казгидромета, нефтяных компаний, общественности.

Хотела напомнить, что согласно Орхусской конвенции у общественности есть следующие права:

Доступ к экологической информации. При этом экологическая информация должна быть: доступной, понятной для широкой общественности и достоверной; Общественность имеет право УЧАСТВОВАТЬ в принятии решений по вопросам, касающимся охраны окружающей среды; Если первые два условия не выполняются, общественность имеет право подать в суд.

При этом государство обязано обеспечить реализацию экологических прав населения. Ответственным министерством за реализацию Орхусской конвенции является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

К сожалению, мы наблюдаем и констатируем следующие факты: нежелание государственных органов содействовать общественности при получении достоверной экологической информации; государственные органы не заинтересованы и не создают условия для участия общественности в принятии решений, по вопросам, касающимся экологии. Конечно, одной из проблем является то, что общественность не знает своих экологических прав и обязанностей, но самое прискорбное, что чиновники также их не знают.

В своих выступлениях Президент РК постоянно говорит о том, что необходимо менять систему управления в государственных органах, т.к. существующая система показала свою неэффективность. В связи с этим в своем выступлении я предложила министерству поменять систему управления полностью. Для того чтобы понять, что менять, наверное, надо сделать анализ причин того, почему до сих пор вокруг улучшения окружающей среды идут одни разговоры.

О проблемах мы говорим постоянно, но необходимо поднимать вопрос: «Почему есть эти проблемы, и искать пути выхода». Наконец надо начать что-то делать, а не просто говорить. Я назвала несколько причин, которые не позволяют решить экопроблемы:

выделяется очень мало финансов государством для решения экологических проблем; проведение некачественного государственного мониторинга окружающей среды;

недоступность достоверной, понятной экоинформации для общественности;

нехватка специалистов в департаментах экологии, особенно в промышленных регионах;

отсутствие новейшей техники, приборов для осуществления контроля за состоянием окружающей среды.

Понятно, что это не все проблемы, для выявления проблем надо реально провести полный мониторинг и оценку.

Мои предложения в области УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

министерству пора перейти от лозунгов, акций и флэшмобов к реальной деятельности по реализации мероприятий, которые бы решали экологические проблемы; необходимо больше средств выделять на мероприятия по реабилитации окружающей среды; уменьшить управленческий аппарат, увеличить численность специалистов и инспекторов (на примере международного опыта); увеличить оплату специалистов и инспекторов за счет снижения оплаты управленческого аппарата; пора в полной мере реализовать государственный экологический мониторинг; используя передовые технологии, обеспечить онлайн-информирование населения и более быстрое реагирование на жалобы жителей (не через неделю или месяц).

НУЖНА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА



Также поднимала вопрос о том, что в период карантина общественные слушания проходят в онлайн-режиме, что ухудшает возможность участия общественности в этих слушаниях, и в связи с этим необходимо вносить изменения в правила проведения общественных слушаний.



Если сделать анализ социальных сетей, то мы видим, что общественность считает одной из причин большого количества заболевших пневмонией в Атырау постоянные выбросы сероводорода, и уже пора поднимать вопрос о развитии в Казахстане экологической медицины.



Конечно, я знаю, что многие вопросы прописаны в проекте нового Экологического кодекса, об этом сказал и председатель КЭРК Жолдасов, но пока он только в проекте. Обсуждение идет очень медленно, и никто не знает, каким он будет на самом деле.

Также обсуждалась дорожная карта решения экологических проблем Атырауской области. Надеюсь, что мероприятия, прописанные в дорожной карте, будут выполнены, т.к. финансирование в основном должен искать областной акимат.



Шынар ИЗТЕЛЕУОВА,

руководитель Жайык-

Каспийского Орхусского центра,

НПО «ТАН»