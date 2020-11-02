АНПЗ произвёл сброс воды с высоким содержанием нефтепродуктов (ВИДЕО)

Департамент экологии по Атырауской области при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными общественниками произвел мониторинг за состоянием окружающей среды города Атырау, передает Telegram-канал Минэкологии.

«В ходе мониторинга установлено, что на сбросной точке сточных вод ТОО «АНПЗ» осуществлялся сброс сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

Для незамедлительного реагирования был организован отбор проб сбрасываемых сточных вод, с привлечением отдела лабораторного-аналитического контроля департамента экологии по области. Отобранные пробы доставлены для проведения дальнейших анализов.

«В настоящее время проводятся мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «АНПЗ», — отметили в министерстве.

Вчера вечером сообщалось, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел сбой в работе очистных сооружений. Однако на предприятии рассказали о сбросе только биологических отходов.

Виктор Сутягин

Видео Армана Хайруллина