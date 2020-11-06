Будет вам школа

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В долгострой превратилась школа-интернат села Жанаталап г. Атырау. Процесс возведения начался полтора года назад и остановился на начальном этапе – залита только половина фундамента здания.

Жанаталап – один из новых населенных пунктов областного центра. Село вполне можно назвать микрорайоном – здесь немало новостроек, в которых проживают преимущественно молодые семьи, получившие участки под индивидуальное жилищное строительство. Проложена дорога, проведено освещение и подключены все коммуникации. Только со школой случилась некоторая заминка.

Село появилось на месте бывшего совхоза Жамбыл и относится к Атыраускому сельскому округу. Раньше здесь была своя школа при совхозе, но численность населения стремительно растет, и потребовалось еще одно учебное заведение. Что и было запланировано, но стройка его приостановлена по актуальной нынче причине – пандемия, экономия средств.

На днях возле незавершенного строительства школы собрались жители села Жанаталап с просьбой обратить внимание на стройку-бородача. И теперь, по сообщению управления строительства Атырауской области, школа-интернат будет построена в 2021 году.

Как отметили в управлении строительства, вопрос финансирования данного объекта решится до конца года, а начало строительно-монтажных работ запланировано на начальный период 2021 года. Строительство школы-интерната полностью завершится в следующем году, и до конца названного периода объект будет сдан в эксплуатацию.

Марина КУАНЫШЕВА

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