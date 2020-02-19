Махамбет Досмухамбетов: Дноуглубительные работы на реках Урал и Кигач продолжатся

В 2020 году продолжатся дноуглубительные работы на реках Урал и Кигач. Об этом в ходе отчета перед населением по итогам 2019 года и планах на 2020 год сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.



Работы по углублению рек Урал и Кигач ведутся в регионе 2017 года. На это было направлено более 7,1 млрд тенге. Работы предстоит провести на 214 км.

«Цель проведения дноуглубительных работ – беспрепятственное прохождение рыбы из моря в реку Урал, ее заход в Курмангазинский, Жаркосинский и Яицкий рыбоходные каналы. А также сохранение рыбных запасов, создание условий для естественного воспроизводства рыб», – сказал Махамбет Досмухамбетов.

В текущем году планируется провести дноуглубление 91,1 км. На это выделено 2.4 млрд тенге.