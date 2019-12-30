Имя Ленина снова и снова…

Уже три десятилетия к имени вождя большевизма и основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина не применяют эпитеты «самый человечный», «такой простой, но великий», «самый мудрый и прозорливый» человек, политик и т.д. Бывшие граждане СССР в большинстве своем давно поняли разницу между Ильичем советского искусства и реальным политиком Ульяновым.

В 21 января уходящего года исполнилось 95 лет со дня его смерти. И распиши сейчас эту дату как день, когда «ментальное тело вождя пересекло Сумеречную Зону», это наверняка нарушило бы покой в душах существующих нынче тихих сторонников Ленина, а также марксоведов и энгельсолюбов. Был бы ропот: дескать, быстро вы позабыли дату смерти того, кто был живее всех живых! Мол, попробовали бы так запамятовать в советское время! Получается как в свежем анекдоте: «Приближается 150 лет со дня рождения Ленина. Дело его все еще живет. Да и тело существует…».

В бытность Советского Союза над каждым гражданином этой сверхдержавы посредством мощнейшей пропаганды – бесчисленных канонических лозунгов, песен, фильмов, полотен об Ильиче, наконец, учебников – довлел пугающий своей добродетелью образ Ленина. Впервые посетив мавзолей вождя и увидев спящего рыжеватого человека с бородкой «клинышком», советский гражданин убеждался: Ленин – вовсе не Бог и не ангел. Но он – человек великий, гигант мысли, вершивший судьбы десятков миллионов людей. Он жил, жив и…

В «верхах» расстреливали соратников Ленина в 30-х, изобличали культ личности Сталина в 50-х, в середине 80-х констатировали маразм Брежнева, как причину социально-экономического застоя в стране. А замахиваться на светлый образ ни «верхи», ни «низы» не хотели и не смели. Посмели лишь в период ощутимой агонии социализма в конце 80-х.

Упомяну современную революционерку Валерию Новодворскую (1950-2014), первой публично порвавшей портрет Ленина. Или ныне покойного Сергея Курехина (назову его так: известный деятель молодежной альтернативной культуры), заявившего: Ленин, в сущности, человек-гриб. Вождь, по его мнению, любил грибы: собирать, солить, кушать. Все ленинские идеи, как грибные споры, опутали как одну шестую часть суши, так и всю планету. А псевдоним «Ленин» придуман Ильичем от любимого им сорта грибов «нинель», если читать наоборот…

На закате перестройки сенсационные выводы делали и свеженезависимые историки — кстати, действительно как грибы, размножившиеся после перестроечного ливня. Мол, вождь – явный антипод деда Мазая; узкие монгольские глаза его вовсе не добрые-добрые, а хитрые и злые; до октябрьского переворота он едва ли не ведрами пил баварское пиво; будучи женат, не пропускал ни одной юбки и т.д. и т.п.

Дальше – больше и без разумных тормозов: лет пятнадцать назад в Москве, в модной Галерее наивного искусства Ленина просто… съели! Точнее, съели торт, изображающий в натуральную величину вождя международного пролетариата…

После распада СССР в нашем городе, как и по всей республике, прощание с Ильичем до подобного «арт-поедания» не дошло. Массовая вера в Ленина умерла быстро и без агонии. При этом ни одного факта бурного помешательства на почве синдрома Гейзенберга у народа нашего замечено не было. Скорее, имела место некоторая неопределенность, что естественно и легко переживаемо. И потом, тогда очень кушать хотелось.

Сейчас отношение к историческому наследию Ленина не столь однозначное. Однако тот факт, что вождь большевизма – крупнейшая фигура ХХ века, очевиден всем. Или, как выразилась небезызвестная Ксения Собчак, «это – огромный бренд».

Нынче тревожит другое: понятие «глубоко честный и порядочный человек», прежде связанный с именем вождя большевизма, в среде сегодняшней молодежи нередко является синонимом дурака и идиота.

Болат АБУОВ

Фото Рахима КОЙЛЫБАЕВА