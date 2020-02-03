Поход семьи в баню: сходили и прослезились

«Насколько правомерно повышение цен в выходные дни в общественных банях города Атырау? Если в обычные дни стоимость на одного человека составляет 800 тенге, то в выходные дни – 1000 тенге, а после обеда и 1200 могут заломить, если народу много».

Это строки из письма, присланного на редакционную почту «ПК» нашей читательницей по имени Толкын. Живет горожанка в частном секторе по улице Мендешева, что за драматическим театром, и походы в баню для нее вовсе не развлечение, а самая элементарная необходимость. Как и у многих жителей частного сектора, септика у них нет, поэтому о канализационной системе говорить даже не приходится. Правда, во дворе все же имеется колодец-отстойник, откуда время от времени откачивают воду частные ассенизаторы, за услуги которых семье читательницы приходится платить по 8-9 тысяч тенге за рейс. Колодец этот небольшой, предусмотрели только для пожилой свекрови Толкын, которая не может посещать баню и принимает ванну дома. Все остальные члены семьи, а их шесть человек, подобных благ цивилизации лишены. Они бы и рады соорудить септик, только грунтовые воды на их участке держатся на высоком уровне – копнешь с полметра, и сразу вода набирается. Как поведала нам Толкын, к небольшому колодцу, кроме ванны, подведены и трубы слива стиральной машины. Поэтому приходится экономить всеми возможными способами. И привычное для всего остального человечества удовольствие принять ванну или душ дома для Толкын остается лишь несбыточной мечтой.

– Это проблема номер один для нашей округи, так же как и доступность(скорее, недоступность) общественного транспорта и дорог. Поэтому в баню ходим всей улицей, – продолжает женщина. – Только слишком дорого обходится такая услуга для семейного бюджета – шесть тысяч тенге в неделю на всю семью, а за месяц… сами посчитайте, сколько «набегает». Мы ходим в баню, расположенную рядом, в микрорайоне Алмагуль, по санитарному состоянию она более или менее приличная. Есть еще две за рынком «Дина», но там, в основном, моются продавцы рынка. При этом цены непостоянные, прейскурантов банщики не показывают, чеки, естественно, не выдают. В субботу и воскресенье вода бывает теплой, так как желающих много, а бойлер не успевает нагреться, повезет тем, кто успевает с утречка искупаться. И скажите мне теперь, кто контролирует цены на бани? – задает вопрос в письме горожанка.

К сожалению, как нам ответили в городском акимате, никто.

– Муниципальных общественных бань в нашем городе нет, все частные. Соответственно, и цены устанавливают на собственное усмотрение, – ответила нам пресс-секретарь городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Ансаган Сагынбаева.

Всего по городу мы насчитали 13 бань. Именно общественных, а не саун для отдыха и приятного времяпрепровождения с пивом и шашлычком, расположенных на окраинах города, в центре их почти нет. Когда-то стабильно работала баня в четвертом микрорайоне Авангарда, построенная лет двадцать назад на бюджетные деньги и переданная в доверительное управление предпринимателю, но сейчас она уже не функционирует. В областном центре за счет местного бюджета были построены две бани и по одной – во всех районах. Но и они постепенно исчезли. В 2010 году по проспекту Абулхаир хана (трасса аэропорта) по соседству с концертным залом стартовало строительство общественной бани на бюджетные средства. Уже, казалось, осталось совсем немного, однако проект неожиданно «заморозили».

Словом, общественные бани исчезли, а потребность осталась. Немалая часть населения областного центра вынуждена мыться вне дома, так как не имеют возможности или условий построить во дворе баню или обустроить в своих жилищах ванную комнату. В жаркие летние дни народ умудряется купаться в самодельном душе, сооруженном во дворе без всяких септиков. Баки на крышах таких душевых работают по принципу солнечных батарей, да и это возможно лишь в жаркие летние дни в скромных условиях, так сказать, для самых неприхотливых.

– Живу в микрорайоне Атырау уже 17 лет, – рассказал в свою очередь «ПК» пенсионер Жардем Танатаров. – Собственными силами построил дом с ванной. Но потому как не выгодно мыться дома – септик быстро наполняется, то время от времени ходим вместе с женой в баню в Привокзальном или к дочке мыться, она живет в многоэтажном доме.

Понятное дело, что строительство бань – не приоритетный вопрос, стоящий перед исполнительными органами, нам бы восполнить дефицит школ и детских садов. Поэтому данная ниша по логике должна привлечь внимание предпринимателей. Тем более, можно смело утверждать, что бизнес прибыльный – спрос же есть.

Марина КУАНЫШЕВА