Зима. Снег. Гурьев?!(+фото)

Пушистые снежинки, сугробы и снеговики, трескучие морозы, дым столбом из труб саманных домишек и… шапка-ушанка на мне, девчонке-младшекласснице. Такой запомнилась мне зима в Гурьеве. Не верите? Давайте вспомним вместе, тем более что наш постоянный автор снимков старого города Александр Шергилов поделился новыми фотокарточками зимнего Гурьева.

Второй класс, а это был 1987 год, запомнился мне лютой зимой – я даже помню, как еще до проведения елки нам разрешали сидеть на занятиях в верхней одежде. Ветер яростно дул в класс нашего старенького здания-спутника школы №18 на Первом участке, да так сильно, что некоторые одноклассники-мерзляки просили пересадить их с первого ряда, что у окон, на ряд более теплый. А иногда нас и вовсе отпускали с уроков.

Шубка как у Снегурочки, а вот шапка…

Это был тот же, 1987, конец года, наступило уже дефицитно-перестроечное время. Это когда зарплата есть, а потратить не на что. Родители, бабушки с дедушками где-то «доставали», «урывали», и тогда для нас с сестрой были маленькие праздники.

Например, однажды дед отпросил нас с уроков, и мы поехали на какой-то склад, в старую (но на тот момент еще центральную) часть Гурьева. На улице Московской мы зашли на склад какого-то магазина, и нам, что называется, выбросили детские пальто, шубы и… шапки-ушанки. Как я ни отговаривала от не очень удачной идеи – приобрести мне пацановскую, на мой взгляд, шапку, родители и слышать не хотели: мол, что есть, то и будешь носить. Носила. Не очень нравилось. Зато шубка была – мечта каждой Снегурочки.

С сапожками вообще интересно: в те годы продавались только бурки. А снега было много, и мы с одноклассниками после школы прогуливались по заснеженному парку, что находился недалеко от клуба УЗКМН, и непременно оставляли следы на снежке.

Остаться в живых после снежков

А как мы с девчонками боялись послешкольного намыливания! Старались пойти домой с учителями или знакомыми старшеклассниками – только б не попали в тебя снежки! Эх, нынче климат так поменялся, что сегодняшним школярам – захочешь, не намылишь…

Многие дворники в Гурьеве мастерили веники для снега из сухих веток деревьев. Можно сказать, это была хэндмейдовская снежная метелка, но она действительно помогала разобраться с сугробами.

А вообще, нет ничего лучше этих самых сугробов. И, кстати, по словам коренной жительницы города Марии Галиевой, раньше дорожки в Гурьеве не чистили, а просто посыпали песком.

Вот ты идешь по морозу, а под ногами уютно-сказочно скрипит снег. И нет ничего лучше, чем прийти после школы домой, намазать на хлеб масло, посыпать сахаром и налить чай. И строить планы – как украсить елку и дом.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото из архива А. ШЕРГИЛОВА