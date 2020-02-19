Махамбет Досмухамбетов об экологии региона

Экология

В Атырау продолжается строительство станции очистки сточных вод левобережья областного центра. Вместе с тем, разрабатывается проектно-сметная документация реконструкции станции очистки сточных вод правого берега города Атырау мощностью 31 тыс. куб. метров в сутки. Выдан положительный результат государственной экспертизы.


Об этом на отчете перед населением региона сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, сообщает Региональная служба коммуникаций.
Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод (Тухлая балка) на левобережной части города Атырау. Ввод в эксплуатацию испарителя сточных вод позволит устранить выбросы в атмосферу.


Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод (Квадрат) на правобережной части города Атырау, получен положительный результат государственной экспертизы. 
Ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений позволит обеспечить очистку сточных вод с последующим отведением в действующий пруд-испаритель и использование на технические нужды города Атырау, – подчеркнул Махамбет Досмухамбетов.

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