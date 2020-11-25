С начала года в Атырауский филиал фонда социального медицинского страхования перечислено около 28 млрд тенге

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За 9 месяцев 2020 года на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) было перечислено около 399 млрд тенге. Транш от государства за экономически неактивное население, а это 11 млн человек, составил 222 млрд тенге. Около 115 млрд направили работодатели, 49,5 млрд тенге – наемные работники, 7 млрд тенге – индивидуальные предприниматели, 2,5 млрд тенге – плательщики ЕСП, 1,5 млрд тенге – физические лица, которые трудятся по договору гражданско-правового характера, 1 млрд тенге – самоплательщики.

За вышеуказанный период в Фонд социального медицинского страхования от Атырауской области общая сумма поступлении составило 28 млрд тенге. Из них 23,6 млрд тенге (96,4%) приходятся на отчисления работодателей, 4,3 млрд. тенге (2,8%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Стоит отметить, что взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке. Эти средства направляются на оплату медицинских услуг пакета ОСМС, оказанных медицинскими организациями — поставщиками Фонда социального медицинского страхования.

На данный момент по Атырауской области медстрахованием охвачено 568 395 человек.

С января по сентябрь Атырауский филиал Фонда направил на финансирование медпомощи пакета ОСМС 5 274,7 млрд тенге. Большая часть расходов – 2 179,9 млрд тенге – связана с обеспечением специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях.

Более 137,9 млн тенге филиалом Фонда с января по сентябрь направил на оплату высокотехнологичных медицинских услуг.

За восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию было оплачено 193,5 млн тенге. Напомним, что в настоящее время граждане имеют возможность пройти реабилитацию после коронавируса и коронавирусной инфекции.

На консультативно-диагностические услуги за отчетный период Атырауский филиал ФСМС направил 2 138,9 млрд тенге. Более 0,703 млрд тенге составила оплата за проведенные скрининги среди населения.

«Фонд социального медицинского страхования напоминает, что защита прав пациентов – это приоритет в работе Фонда. В случае, если пациент столкнулся с отказом в оказании медицинской помощи, или ее оказали ненадлежащим образом, то необходимо обратиться в ФСМС через каналы обратной связи – контакт-центр по номеру 1406, мобильное приложение Qoldau 24\7 или Telegram-бот SaqtandyruBot. Специалисты и эксперты Фонда оперативно отреагируют и окажут необходимую помощь», – отметил директор Атырауского филиала НАО «ФСМС» Сабит Құралбек.

НАО «Фонд социального медицинского страхования»

филиалпо Атырауской области

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Единый колл центр – 1406