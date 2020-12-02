Covid-19: 25 новых случаев в Атырау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 770 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 25 из них — в Атырауской области.

Всего в стране подтверждено 133 118 случаев. Большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 141, Павлодарской – 106, Северо-Казахстанской – 107, в Акмолинской – 90, Костанайской – 84. В Западно-Казахстанской и Алматинской областях — по 29 случаев, в Карагандинской – 20, Жамбылской – 15 новых случаев. Меньше всего в Туркестанской – 5, и Мангистауской и в Кызылординской областях — по одному случаю. В Актюбинской области – ни одного. В Алматы — 42, Нур-Султане — 66, Шымкенте — 9.

Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 499 человек:

в Нур-Султане – 47

в Алматы – 43

в Акмолинской области – 54

в Актюбинской области – 4

в Алматинской области – 9

в Атырауской области – 4

в ВКО – 103

в ЗКО – 10

в Карагандинской области – 19

в Костанайской области – 11

в Кызылординской области – 1

в Павлодарской области – 48

в СКО – 138

в Туркестанской области — 8

Всего в стране Covid-19 выздоровели 117 362 человека.