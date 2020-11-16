Атырауские спортсмены получили награды от акима области

Махамбет Досмухамбетов наградил группу тренеров и спортсменов Атырау, выигравших ряд соревнований различного уровня.

Среди награжденных: чемпион Первой лиги чемпионата Республики Казахстан 2020 года — футбольный клуб «Атырау»; шестикратный обладатель Кубка Республики Казахстан — волейбольный клуб «Атырау»; Абылайхан Мейрамбекулы — обладатель золотых медалей чемпионата мира по самбо, который проходил с 5 по 8 ноября в г. Нови-Сад (Сербия), а также Еркебулан Куангалиев, завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира по самбо среди взрослых.

Спортсмены и их тренеры, представлявшие и защищавшие честь Казахстана на соревнованиях, также были награждены благодарственными письмами от имени акима области.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил спортсменов с победой:

— В Послании к народу Президент подробно остановился на вопросе развития массового спорта. С этой целью в области ведется масштабная работа. Обе наши команды выиграли республиканские соревнования, два наших спортсмена одержали победу на чемпионате мира. Это большое достижение. Поздравляю вас с яркими событиями в вашей жизни! Покоряйте вершины, становитесь чемпионами и прославляйте наш Атырау, — сказал Махамбет Досмухамбетов.

Выступая на встрече, чемпион мира среди молодежи Абылайхан Мейрамбекулы отметил, что значимые дни для казахстанского спорта еще впереди.

— Основная цель спортсменов — много работать, не жалея своих сил, чтобы побеждать. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку. Я добился своей цели на чемпионате мира в Сербии и спел наш гимн за границей. Полностью уверен, что благодаря нашему упорству и трудолюбию мы победим на предстоящих чемпионатах мира, — сказал Абылайхан Мейрамбекулы.

Информация предоставлена службой коммуникаций Атырауской области