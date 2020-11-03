Испытание непогодой

Приближается зима — самое сложное время. Об опасных участках дорог в Прикаспии, пунктах обогрева проинформировал на брифинге заместитель начальника ДЧС Атырауской области Асхат Ержанов.

По территории Атырауской области проходит 2 752 км автодорог республиканского и областного местного значения. Республиканского уровня — 1120 км, областного значения — 1632 км. Зона ответственности за республиканскую автодорогу лежит на Атырауском филиале АО «НК «Казавтожол».

— На республиканских автодорогах имеется в общей сложности 72 особых снегозадерживающих участка, на которых установлено 152 различных предупреждающих знака. Подготовлены инертные материалы против гололеда – 133 тонны соли, 500 кубических метров песка, — поставил в известность Асхат Ержанов. — На автодороги областного значения, относящиеся к местным исполнительным органам, предусмотрено около 162 тонн соли и 699 тонн песчаных материалов. В настоящее время в целях обеспечения готовности данных автодорог республиканского и областного значения отделом гражданской обороны департамента планируется проведение внеплановых проверок.

На всех опасных участках предусматриваются снегозащитные щиты и снегоуборочная техника. В целом по подразделениям перевозок АО «Казахстан темір жолы» приведены в готовность 12 единиц железнодорожной снегоочистительной техники. Снегозаносимые участки железнодорожных путей следующие: Сагиз-Макат, Макат-Атырау, Кигач-Исатай, Исатай-Атырау, Макат-Кульсары, Кульсары-Бейнеу.

На боевом расчете департамента по чрезвычайным ситуациям числится 118 единиц автотехники. Все автотранспортные средства обеспечены шанцевыми инструментами, в том числе лопатами, топорами. Каждый автомобиль оснащен буксирным устройством.

— С личным составом ГУ «СП и АСР» департамента будут проводиться дополнительные инструктажи по соблюдению правил проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в зимних условиях, — пояснил А. Ержанов.

В регионе один трассовый медико-спасательный пункт расположен вдоль дороги в селе Доссор. Личный состав составляет 7 человек.

Предусмотрено 37 пунктов обогрева, для регулирования их работы закреплены ответственные должностные лица из акиматов.

Всего для ликвидации чрезвычайных ситуаций зимнего периода будет задействовано более 900 человек и 284 единицы автотехники различного назначения.

Светлана НОВАК