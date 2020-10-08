Более 28 тыс. обращений граждан обработали местные исполнительные органы в Атырау

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В целях реализации концепции Президента Республики Казахстан «Слышащее государство» акиматом Атырауской области был принят ряд системных мер по рассмотрению обращений физических и юридических лиц.

За девять месяцев текущего года по области зарегистрировано 28 594 обращения физических и юридических лиц. Из них положительно решены 5 637 обращений, в том числе по земельным вопросам — 3 194 заявлений (предоставление земельных участков предпринимателям в аренду, регистрация прав землепользования, возврат земельных участков в собственность государства и т.д.), по вопросам жилищно-коммунального хозяйства — 553 (выдача жилья, строительство жилья, дорог, оплата аренды жилья, оплата коммунальных услуг, ремонт жилья, проведение инфраструктуры), оказания социальной помощи – 499 (оказание финансовой помощи социально уязвимым слоям населения, предоставление инвентаря, продуктов, лекарств, подписки в СМИ и др.), трудовых отношений — 443 (разрешение трудовых споров, произведение оплат по неоплаченным заработным платам, заключение трудового договора, изменение правовых актов (решений) по дисциплинарному взысканию работников), поддержки предпринимательства — 188 (развитие малого и среднего бизнеса, выдача разрешений на осуществление предпринимательской деятельности и т.д.), по вопросам ЧП (в связи с пандемией) – 140 (выдача разрешений субъектам предпринимательства на передвижение по территорий РК и др.), трудоустройства — 55 (постановка на учет для трудоустройства, назначение пособий по безработице, выдача направлении на общественную работу), образования — 75 (дистанционное обучение школьников, организация обучающих семинаров), здравоохранения — 183 (выдача квоты, обеспечение бесплатными медикаментами, назначение инвалидности, оказание скорой медицинской помощи, медицинские консультации и др.), сельского хозяйства — 167 (стабилизации цен на сельхозпродукцию, рассмотрение проектов сельского хозяйства, оказание поддержки товаропроизводителям, развитие животноводства, решение вопросов крестьянского хозяйства, выделение субсидии), культуры и спорта – 13 (проведение культурных и спортивных мероприятий) — 127 (ономастика, выдача пограничных документов, защита прав человека, осуществление охотничьей деятельности и др.).

По 22 957 обращениям даны разъяснения в рамках действующего законодательства.

Кроме того, акимами всех уровней области по личным вопросам приняты 994 граждан, в том числе акимом области – 114.

Вместе с тем, за истекший период в фронт-офис аппарата акима области обратились свыше 1000 граждан, где им была оказана консультация в рамках законодательства.

На сегодняшний день в call-центры служб «109» поступили – 304 446, «112» — 353 121 звонков по основным вопросам от жителей региона, и по ним приняты соответствующие меры.

В целях оперативного рассмотрения вопросов населения и предоставления ответов в онлайн формате действует Telegram-канал «Акимат Атырауской области». На поступившие вопросы от населения работниками соответствующих учреждений оказывается консультация.

При работе с обращениями граждан открыта страница отдела на веб-сайте акимата Атырауской области, где есть все необходимые сведения (по часто задаваемым вопросам, по графику приема граждан руководством области и т.д.), а также имеется функционал по записи на прием и по подаче обращения.

В дальнейшем будут продолжены плановые работы по анализу учета, регистрации и состояния рассмотрения вопросов обращений граждан в местных исполнительных органах.

Фото из открытых источников

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