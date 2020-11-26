В Атырау полицейские сдали кровь для детской больницы

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Порядка 40 сотрудников местной полицейской службы городского УВД стали донорами крови для детской больницы. Акция прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Специалисты областного Центра крови предварительно проверили состояние здоровья всех доноров.

«Официально в Казахстане «День донора» проводится 14 июня, к которому, как правило, приурочивают массовые мероприятия по сдаче крови. Однако в подразделениях департамента полиции Атырауской области акции по сдаче донорской крови проводятся регулярно. Надеемся, что наша инициатива окажется весьма своевременной для маленьких пациентов, находящихся на лечении в стационаре», — отметил заместитель начальника департамента полиции подполковник Адильхан Байдосов.

Фото из открытых источников