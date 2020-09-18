Когда детсад наукоград

«…Ты пузатый кабачок, отлежал себе бочок, не ленись, не зевай, а в корзину полезай!», — эту детскую песенку пели воспитанники подготовительной группы на уроке музыки. А в другой группе за настоящими школьными партами пятилетние малыши старательно занимались лепкой. За занятиями дежурных подготовительных групп корреспонденты «ПК» наблюдали в детских садах города Атырау.

В детском саду №30 «Жұмбақ» всего предшкольной подготовкой охвачено 108 детей. Занимаются они в четырех группах: две — с казахским языком обучения и две — с русским. В беседе с заведующей детским садом Камкой Айтжановой мы также узнали, что из четырех групп три работают по обновленной программе. Что она из себя представляет?

— Как вы знаете, группы предшкольной подготовки в детских садах открылись только в этом году. И сегодня, в период карантина, мы пока не можем принять всех своих детей, хотя потребность именно в этих группах большая, — говорит Камка Бекеновна. — Наши педагоги обучают детей по обновленной программе, по той, по которой обучают в школах.

Еще одна собеседница — методист по инновациям Эльвира Капарова пояснила, что современная подготовка к школе подразумевает не только приобретение навыков письма, логики, но и мотивирует ребенка к учебе.

— Например, если раньше на уроке 80 процентов времени распределялось так, что говорил учитель, а в оставшиеся 20 — дети только повторяли за ним, то сейчас инициатива дается самим детям. То есть, основная суть обновленной программы 4 «К», по которой мы работаем, — это: креативное мышление, критическое мышление, коммуникация и командная работа, — объясняет суть программы методист. По ее словам, если два года назад для детей переход из детсадовской образовательной программы в школьную создавал трудности, то сейчас он будет для их выпускников безболезненным.

Здесь надо пояснить, что все дошкольные учреждения по подготовке к школе в Казахстане работают по единому типовому учебному плану (ТУП) в целях реализации государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденному Министерством образования и науки РК. Разработанные программы нацелены на групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение. На первое место в системе дошкольного образования в Казахстане выносится развитие у детей самостоятельности и самодостаточности. Произошло осознание того, что период детства — это не просто подготовка к школьной жизни, а важный этап развития человека.

По словам того же методиста по инновациям детского сада №30, сегодня обучение происходит в процессе игры с постепенным усложнением задач.

— Это позволяет сохранять интерес детей к процессу получения новых знаний. Основная идея нового образовательного стандарта дошкольного образования состоит в том, чтобы игра, как форма развлечения, смогла перерасти в творчество. В процессе игры формируются модели человеческих отношений, происходит психологическая подготовка ребенка к школе. Наши дети уже с трехлетнего возраста умеют обращаться с интерактивными досками, с которыми мы тоже работаем. Сегодня дошкольное образование — это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития ребенка, — уверена Эльвира Капарова.

Однако собеседницы выразили свое несогласие с тем, что из типового учебного плана подготовительных групп исключили изучение иностранного языка.

— Теперь английский язык можно изучать в вариативной части, то есть платно, как кружковое занятие. Лично я считаю, что английский язык в рамках программы триязычия можно было оставить в типовом учебном плане. В прошлом году мы открыли билингвальную группу с параллельным изучением казахского и английского языков. Наши педагоги работали по своим авторским программам, утвержденным областным методическим объединением «Өрлеу». И наряду с этнопедагогикой, изучением государственного языка иностранный язык детям не помешал бы, — выражает свое мнение Камка Айтжанова, четверть века работающая на ниве образования.

Еще в одном городском садике №25 «Еркемай», по информации заведующей Лиры Досалиевой, всего 6 групп: 4 группы с казахским языком обучения и 2 группы — с русским. Но подготовительная группа в этом учреждении только одна — с казахским языком обучения, с охватом 27 детей. Воспитатель Мейрамгуль Уразгалиева, работающая в этом дошкольном учреждении по обновленной программе по модели 4 «К», тоже согласна со своими коллегами, что иностранный язык в типовом учебном плане можно было оставить.

Отметим, что согласно данным областного управления образования, всего по области в 167 группах предшкольной подготовки воспитываются 10 394 ребенка. Более 6 тысяч детей в городе Атырау к школе готовятся в 46 государственных и 54 частных садиках.

Обоснованно или нет?

Беседуя с заведующими детских садов, мы не могли не затронуть и проблему нехватки мест в детских садах. Так, только в городе Атырау очереди в детский сад ожидают 9258 детей. По мнению руководителя управления образования Саткана Есенгалиева, вопрос будет поэтапно сниматься с повестки дня и появится возможность полного охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет, в случае ввода 1500-2000 новых мест в детских садах ежегодно. В недавнем августовском отчете глава управления образования рассказал, что в прошлом, 2019 году, было сдано в эксплуатацию 9 детских садов, и за восемь месяцев текущего года в экплуатацию сдали 5 детских учреждений.

По словам Камки Айтжановой, во вверенном ей детском саду №30 «Жұмбақ» проектная мощность составляет 400 мест. Но по факту сегодня они воспитывают 420 детей в возрасте от 2-х до 6 лет и ежегодно принимают чуть больше 200 детишек.

На вопрос о нехватке мест в детских садах заведующая открыла сайт indigo24.kz и продемонстрировала, что это не совсем так.

— Посмотрите, сколько свободных мест в детских садах, — показывает она нам графы с зелеными зонами и перечислила с десяток детских садов, в котором есть свободные места. — Взгляните, вот государственные садики «Ақ бөбек», «Ақ бота», вот детский сад «Таңшолпан» в Жумыскере, в Балыкши, мкр. Авангард, в центре по проспекту Сатпаева… Доступные места есть. Я считаю это не всегда обоснованные жалобы. Просто не все родители умеют пользоваться скоростным интернетом или они ищут детские сады в шаговой доступности от дома. Но я вам скажу, что если уж действительно нужно определить ребенка в садик, то места есть да и выбор тоже, — считает заведующая детским учреждением, рекомендуя родителям расширить географию поиска мест в детских садах города.

У нас…

В Казахстане внедрена международная программа «Stepbystep», построенная на активном участии родителей в процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

А как у них?

Во всех странах Европы раннее образование является предметом

национальной политики, а в ряде стран, например, в США,

финансируется государством. В некоторых странах разрабатываются специальные программы поддержки родителей в воспитании и

обучении детей дошкольного возраста. Так, на Филиппинах действует программа «Служба родительской эффективности», которая направлена на обучение родителей слушать и понимать потребности ребенка,

в Турции существует «Инициатива по улучшению воспитания детей», основанная на показе видеоматериалов для родителей, на Кубе — программа «Научи своего ребенка».

Анжелика КИМ