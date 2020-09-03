ЦОН на дому для 65+

Расширен список лиц, получающих услуги на дому. Если раньше вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие I или II группу инвалидности, а также ветераны Великой Отечественной войны, то теперь этой услугой могут воспользоваться все граждане старше 65 лет. Это связано с карантинными ограничениями для лиц этой возрастной группы.

Как проинформировал пресс-секретарь Атырауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Нурлыбек Бактыгалиулы, для того чтобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся специалисты Правительства для граждан, уточнят «полноту» документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому.

— Выехать к услугополучателю необходимо не позже 7 рабочих дней, после получения заявки, — отметил Нурлыбек Бактыгалиулы. — Услуги по документированию населения осуществляют работники миграционной полиции. Поэтому в случае необходимости замены удостоверения личности в связи с истечением срока действия рекомендуем оставлять заявку как минимум за две недели с учетом времени на выезд и изготовление документа.

В стране самыми востребованными услугами на дому остаются выдача паспортов и удостоверений личности, обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи и т.д. В Атырауской области по сей день оказано около 1000 таких услуг.

В условиях пандемии коронавируса сотрудники госкорпорации оказывают услуги с соблюдением всех мер безопасности. Все специалисты снабжены масками и антисептиками.

Светлана НОВАК