О новых трендах в системе образования

Повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников Атырауской области будет реализовываться совместно с внедрением опыта «Назарбаев Интеллектуальных школ». Об этом стало известно в ходе встречи акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова с председателем правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой.

Свое выступление Куляш Шамшидинова начала с анализа качества образования в Атырау, представив программу развития данной сферы:

– Чтобы повысить качество успеваемости учащихся, мы должны ориентироваться на повышение педагогического мастерства учителей области. Первая задача нашей программы — это повышение квалификации педагогов. Вторая — создание «школы возможностей». Это даст старшеклассникам эффективно подготовиться к итоговому оцениванию своих знаний. Работу по подготовке будущих кадров необходимо начинать уже со школьной скамьи. Здесь мы говорим о профориентационной работе с учениками школ, — сказала она.

Третьим направлением стратегического развития была обозначена активизация работы по дополнительному образованию школьников. Это обеспечение детей кружками и клубами по направлению STEM образования, увеличение числа IT-лабораторий и курсов программирования, робототехники, а также кружков традиционного искусства, нацеленных на национальные ценности, добавила Куляш Шамшидинова.

— Учитель понимает психоэмоциональное состояние ребенка, знает, как он живет в семье, какие у него проблемы, определяет его социальный уровень. Главная задача школы — это создание благополучной и устойчивой среды для обучения ребенка. В четвертом направлении мы говорим о работе психологов школ, а также о тесном взаимодействии с родителями. Родители должны принимать участие в формировании личности ребенка, — считает Куляш Шамшидинова.

В свою очередь Махамбет Досмухамбетов отметил, что необходимо решить вопросы финансирования предлагаемого проекта.

— Поэтому для реализации данной задачи предлагаю разработать дорожную карту с учетом требований и спросов наших педагогов. Думаю, у нас есть все возможности, чтобы реализовать стратегические направления инновационного образования, — отметил аким области.

Ануар ДЖАМАНКУЛОВ