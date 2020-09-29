Как заработать старшеклассникам?

Ученики 12-х классов Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау запустили собственный бизнес-проект, который поможет детям дошкольного возраста подготовиться к школе.

Идея создания онлайн-курсов для детей начальной школы, где смогут преподавать старшеклассники, по словам авторов бизнес-идеи Камиллы Айтжановой и Аруты Срымовой, пришла к ним во время участия в региональном конкурсе «Hackaton», где они, кстати, заняли первое место с проектом «ARKA».

— Многие ученики старших классов ищут способ заработать. На наш взгляд, преподавание — самый подходящий вариант, учитывая ежегодно растущий спрос на услуги различных учебных центров, — говорят авторы проекта. — В связи с пандемией многие семьи потеряли возможность обучать своих детей в дошкольных центрах, где курсы требуют немалых средств. Наш бизнес-проект «ARKA» нацелен на онлайн-обучение с недорогим тарифом. В большей степени мы заинтересованы обучать ребят из социально уязвимых слоев населения, к тому же опыт преподавания для нас тоже является первым, — поясняет одна из авторов проекта Камилла.



На данный момент проекту «ARKA» чуть больше двух месяцев. Арута и Камилла активно продвигают его через социальные сети, публикуя полезные советы для детей и родителей. Тем самым, юные авторы находят своих клиентов даже в других регионах страны.

Состав преподавателей онлайн-уроков состоит из учеников 11-12-х классов, обу­чающихся преимущественно в НИШ. Помимо учителей из Атырау, есть преподаватели-старшеклассники из Тараза, Караганды, Нур-Султана и Алматы. На данный момент у авторов идеи уже более 20 клиентов из пяти городов Казахстана, что свидетельствует о неограниченных возможностях в географическом плане. Еще одно из основных преимуществ онлайн-курсов – это стремительное развитие в условиях пандемии.

— Из школьных предметов мы обучаем самым основным: математике, казахскому, английскому и русскому языкам, — говорит Арута. — И наша основная цель — это доказать, что старшеклассники, несмотря на свой юный возраст, могут преподавать и делиться качественными знаниями с учениками младших классов, которые не всегда могут позволить себе дорогостоящих репетиторов.

К тому же начинающие учителя прекрасно понимают, что им необходимо для своих учеников стать еще и другом, чтобы вызвать интерес и желание учиться.

Ну что ж, пожелаем девушкам успехов, ведь кроме всего, это своеобразный навык для выпускников, чтобы понять на практике все сложности педагогической профессии.

Анжелика КИМ

Фото предоставлено пресс-службой НИШ,

Атырау