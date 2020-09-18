Дистанционный квест

Нынешний учебный год для большинства ребят начался в дистанционном формате. Вот тут-то и начались для учеников и их родителей, извините, семь кругов ада похлеще Данте.

Алгоритм урока, сейчас говорю про начальную школу, примерно следующий: сначала дети смотрят видеоурок с объяснением учителя на платформе «Biliм land», затем тут же они проходят предлагаемое тестирование, результаты которого показывают, насколько хорошо ребенок освоил новый материал. И последний этап, как оказалось потом, самый продуктивный, объяснение учителя на платформе Zoom. Здесь проходит более-менее живое общение педагога с учениками и детальный разбор новой темы. Первые уроки на платформе Zoom у нас проходили ужасно, и мы, родители, даже стали думать о платной версии, потому что у нас периодически то учитель выпадал из процесса, то дети, а при повторном подключении приходилось ждать, при этом терялось время, прерывалась эмоциональная связь с педагогом, что очень важно.

Сейчас, по прошествии почти трех недель с начала учебного года, уроки проходят неплохо. Надо отдать должное нашему учителю, который со всей ответственностью подошел к процессу дистанционного обучения – занятия начинаются строго по времени, все проходит системно и результативно, в отведенные 40 минут входит и объяснение новой темы, и ребенок видит, как правильно оформлять запись, и т. д.

Не могу не остановиться на платформе «Biliм land». В целом сама образовательная платформа продуктивная и интересная – познавательный видеоурок с объяснением учителя, наглядные примеры, загвоздка, скорее, в техническом сопровождении. К примеру, в тестировании, определяющем уровень знаний учеников. Нередко на правильно решенный пример или вопрос система показывала, что задание выполнено неверно, и тут же выдавался правильный вариант, который ребенок указал изначально. Соответственно снижается процент качества. Мы, взрослые, понимаем, что это недоработка в системе, а ребенку обидно, ведь снижается балл. Сейчас, надо отметить, такие моменты встречаются реже, и это радует.

Зачастую предлагаемые вопросы требуют не просто знаний, которые ученик получил на уроке, но и какой-то дополнительной информации, то есть чтобы ответить, необходимо сначала прогуглить и прочесть ее из других источников. Старшеклассникам это, не спорю, только на пользу – пополнить багаж знаний, а вот для учащихся начальной школы сложновато, если рядом нет кого-то из старших.

Бывает и такое, что ссылки для вхождения в видеоконференцию, которую присылает учитель для приглашения на урок, бывают неактивные, таким образом, ребенок просто не может присутствовать на виртуальном занятии. Встречается и то, что тема в учебнике не совпадает с темой объяснения на платформе. К примеру, урок «Естество­знание» – в учебнике тема «Как работают листья растений», на платформе же объясняется «Как тепло влияет на жизнь растений», то есть ребенок в этой ситуации должен сам сориентироваться и переключиться.

Учитывая, что дети, в связи со сложившейся ситуацией, не посещают школу, нам, родителям, хотелось бы, чтобы они получали более-менее возможный в таком формате объем знаний без таких вот моментов и недоработок. А мы в свою очередь будем верить и надеяться, что скоро все останется позади, и наши дети вернутся в свои школы к родным учителям. Что ни говори, а так называемые традиционные уроки, как показала практика, самые лучшие.

Валентина МАКИНА, мама ученицы 3 класса