Задержаны жители ЗКО с тонной рыбы осетровых пород

«В ходе оперативно профилактического мероприятия «Бекіре» сотрудники департамента полиции на трассе Атырау-Уральск остановили автомобиль «Тайота Ланд Крузер», в котором передвигались двое жителей ЗКО. При досмотре в машине было обнаружено 345 особей рыбыосетровых пород и икру кустарного производства. Общий вес изъятой рыбы составил свыше 1 тонны, «улов» икры скромнее — 200 граммов. Задержаны 28-летний водитель автомашины и 29-летний пассажир. Оба молодых человека водворены в ИВС. Досудебное расследование проводится по статье 339 ч.2 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что с начала операции «Бекіре» из незаконного оборота была изъята 1 тонна 200 кг рыбы, в том числе 1 тонна 57 кг рыбы осетровых пород.