Всего в стране подтверждено 131 659 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 125, Павлодарской – 121, Северо-Казахстанской – 108, в Акмолинской – 91, Костанайской – 87. В Западно-Казахстанской – 44, в Алматинской – 32, в Карагандинской – 25, Жамбылской – 11 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 3. В Туркестанской и Мангистауской областях — по одному случаю. В Кызылординской области — ни одного. В Алматы — 70, Нур-Султане — 54, Шымкенте — 4.
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 274 человека:
в Актюбинской области — 2
в Атырауской области – 3
в ВКО — 180
в ЗКО — 12
в Карагандинской области – 20
в Костанайской области – 2
в Кызылординской области – 3
в Павлодарской области – 17
в СКО — 35
Всего в стране от Covid-19 выздоровели 116 461 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 794 новых случая covid-19, 17 из них — в Атырауской области
Всего в стране подтверждено 131 659 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 125, Павлодарской – 121, Северо-Казахстанской – 108, в Акмолинской – 91, Костанайской – 87. В Западно-Казахстанской – 44, в Алматинской – 32, в Карагандинской – 25, Жамбылской – 11 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 3. В Туркестанской и Мангистауской областях — по одному случаю. В Кызылординской области — ни одного. В Алматы — 70, Нур-Султане — 54, Шымкенте — 4.