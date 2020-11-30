За прошедшие сутки зарегистрировано 794 новых случая covid-19, 17 из них — в Атырауской области

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Всего в стране подтверждено 131 659 случаев. Из них большинство зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области – 125, Павлодарской – 121, Северо-Казахстанской – 108, в Акмолинской – 91, Костанайской – 87. В Западно-Казахстанской – 44, в Алматинской – 32, в Карагандинской – 25, Жамбылской – 11 новых случаев. Меньше всего в Актюбинской области – 3. В Туркестанской и Мангистауской областях — по одному случаю. В Кызылординской области — ни одного. В Алматы — 70, Нур-Султане — 54, Шымкенте — 4.

Всего в Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 274 человека:

в Актюбинской области — 2

в Атырауской области – 3

в ВКО — 180

в ЗКО — 12

в Карагандинской области – 20

в Костанайской области – 2

в Кызылординской области – 3

в Павлодарской области – 17

в СКО — 35

Всего в стране от Covid-19 выздоровели 116 461 человек.