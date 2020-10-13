Вводится запрет на ввоз российского бензина и ДТ

В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов, передает пресс-служба Министерства энергетики РК.



«Министерством энергетики РК принят приказ министра энергетики РК от 9 октября 2020 года № 352 «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», предусматривающий введение запрета сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива», — сообщила пресс-служба Минэнерго в Facebook .



По информации ведомства, на сегодняшний день уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтепереработке, а именно может привести:

— к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов с казахстанских НПЗ;

— к затовариванию заводских резервуарных парков, а также баз хранения всех нефтебаз страны;

— как следствие к вынужденному снижению переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо.

«Утверждение приказа позволит обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов», — пояснили в Минэнерго.



Ранее сообщалось о том, что Казахстан ввел запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа.