Возобновляется движение поездов в Атыраускую область

С 25 сентября возобновляется движение пассажирских поездов в Атыраускую и Мангистаускую области, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Запускаются поезда по следующим направлениям:

№37/38 Мангистау – Нур-Султан «Нурлы жол», отправлением из Мангистау – с 26 сентября, из Нур-Султана – с 28 сентября;

№41/42 Атырау – Алматы-1, отправлением из Атырау – с 26 сентября, из Алматы – с 28 сентября;

№47/48 Атырау – Нур-Султан «Нурлы жол», отправлением из Атырау – с 25 сентября, из Нур-Султана – с 27 сентября;

№77/78 Алматы-2 – Мангистау, отправлением из Алматы и Мангистау с 25 сентября;

№309/310 Мангистау – Актобе, отправлением из Мангистау – с 25 сентября, из Актобе – с 26 сентября;

№313/314 Атырау – Мангистау, отправлением из Атырау – с 25 сентября, из Мангистау – с 26 сентября;

№691/692 Актобе – Атырау, отправлением из Актобе – с 25 сентября, из Атырау –с 26 сентября.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105. Национальный перевозчик призывает пассажиров оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт, и просит строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию и масочный режим на территории вокзала и внутри поезда.