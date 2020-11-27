В Атырау установили бюст казахского поэта Жумекена Нажимеденова

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К 85-летию выдающегося поэта, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, одного из авторов гимна РК Жумекена Нажимеденова сегодня в Атырау установлен бюст. В церемонии открытия бюста перед общеобразовательной школой №2 имени Ж. Нажимеденова приняли участие известные в стране личности Гарифолла Есим, Айкен Жумекенкызы, Марат Азбанбаев и Сарсенбай Енсегенов, а также представители интеллигенции региона. Стоит отметить, что бюст был установлен при поддержке государственного и общественного деятеля Сарсенбая Енсегенова. Автор — казахский скульптор Серик Матениязов.



Выступивший на мероприятии руководитель областного управления культуры, архивов и документации Акылбек Рыскалиев рассказал о значении памятника.

— В 1956 году советское правительство попыталось отделить Акмолинскую, Петропавловскую, Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области из состава Казахской Республики. В то же время Шамши Калдаяков и Жумекен Нажимеденов смогли выразить словами и музыкой дух казахстанской молодежи: «Мы не отдадим свою Родину!».

Время показало, что жизнеспособность искусства заключается в его актуальности. Об этом свидетельствует тот факт, что песня, родившаяся более полувека назад, впоследствии стала гимном нашей страны. И мы очень гордимся тем, что один из его авторов — Жумекен Нажимеденов. Поздравляю всех с этим знаменательным событием! — сказал Акылбек Рыскалиев.



Мероприятие завершилось возложением цветов и чтением стихов поэта. Празднование продолжится в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова проведением международной научно-теоретической конференции «Ж. Нажимеденов и направления развития казахской поэзии» в рамках программы «В фокусе будущего: духовное возрождение», посвященной 85-летию выдающегося поэта, лауреата Государственной премии РК, одного из авторов гимна Жумекена Нажимеденова.

Цель данного мероприятия — пропаганда поэтического наследия Жумекена Нажимеденова, проведение научных исследований, повышение интереса подрастающего поколения к казахской поэзии. Основными направлениями конференции являются поэзия Ж. Нажимеденова и казахская литература советского времени, языковой образ мироздания в стихах Ж. Нажимеденова, программа «Духовное возрождение» — это идеал национальных интересов в наследии поэта, поэтический мир и национальное мировоззрение – основа воспитания подрастающего поколения. Конференция пройдет на трех языках: казахском, русском и турецком.