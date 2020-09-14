Спецоперация: ликвидированы три особо опасные банды

11 сентября 2020 года КНБ РК совместно с МВД РК с привлечением спецподразделений «А» и «Беркут» одномоментно пресекли деятельность трех особо опасных ОПГ: «Алибовские», «Ибрагимова» и «Махмудова». Банды занимались вымогательством, рейдерством и торговлей оружием в столичном регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.



В рамках спецоперации в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе и Костанай задержаны 15 лидеров и активных членов указанных группировок, один из которых находился в международном розыске в Российской Федерации за бандитизм и убийства. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат.

Задержанные водворены в ИВС Департамента полиции Нур-Султана, проводятся следственные мероприятия по закреплению имеющихся доказательств и выявлению иных эпизодов преступной деятельности. В условиях карантинных ограничений преступные сообщества не снижали своей криминальной активности, продолжая заниматься вымогательством и рейдерством у испытывающих экономические сложности предпринимателей. Дерзость и жестокость преступлений по отъему чужого имущества зачастую сопровождалась применением огнестрельного оружия и физической силы.



«В этих условиях руководством страны задачи по ликвидации угроз для мирных граждан со стороны бандитствующих элементов, недопущение скатывания общества в «рэкетирские» 90-е годы ставятся в ранг приоритетных для компетентных органов. Системная работа спецслужб и полиции по выявлению и пресечению планов и намерений преступных группировок продолжается», — сообщили в КНБ РК.