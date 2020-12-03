Сообщения о двухнедельном локдауне в Казахстане — фейк

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В мессенджере WhatsApp казахстанцы рассылают предупреждение о новом двухнедельном локдауне, который якобы скоро введут в стране. Эту информацию опровергли в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.

— Это дезинформация. На сегодняшний день такие меры ужесточения не планируются. Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались, — сообщил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.

Он также напомнил казахстанцам о важности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции, а также порекомендовал по возможности отказаться от посещения мест скопления людей.