fejk

Сообщения о двухнедельном локдауне в Казахстане — фейк

32
Новости, Общество
32
5 / 100
При поддержке Rank Math SEO

В мессенджере WhatsApp казахстанцы рассылают предупреждение о новом двухнедельном локдауне, который якобы скоро введут в стране. Эту информацию опровергли в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.

img 20201203 wa0016

— Это дезинформация. На сегодняшний день такие меры ужесточения не планируются. Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались, — сообщил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.
Он также напомнил казахстанцам о важности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции, а также порекомендовал по возможности отказаться от посещения мест скопления людей.

Related Posts

img 20201203 wa0036
3 декабря 2020 0

Определились трое победителей кейс-чемпионата Atyrau Energy Challenge для IT-стартапов

tramadol
3 декабря 2020 0

Очевидцы отобрали у мужчины партию «Трамадола», засняв процесс уничтожения на видео

6e4d157d 34f8 42eb 9826 a4d2d78a3907
3 декабря 2020 0

Вместо снесенных домов в Атырау будет построен ряд социальных объектов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *