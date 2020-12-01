Шашу от Елбасы

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У Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была установка хотя бы раз в году посещать регионы. Знаковым событием тех приездов был переломный для нашей области 1999 год. В тот период страна, недавно обретшая независимость, пережила последствия экономичес­кого коллапса, и Правительство уже уверенно разрабатывало стратегию развития государства на ближайшую перспективу.

Но и до этого в области происходили положительные сдвиги. В 1995 году с участием Елбасы в г. Атырау открылся хлебозавод «Заман Нан». В 1996 году была презентована Малая академия искусств. В 1997 году открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Атырау». Именно там, в ФОКе, состоялась традиционная Президентская елка, а Нурсултан Абишевич и его супруга Сара Алпысовна спели с детьми популярную песню «В лесу родилась елочка».

И так было в каждый приезд первого лица – город или район обретали новую «недвижимость», которая потом служила для народа, для детей, для молодых.

Поворотным для нашего региона был именно 1999 год, когда мы стали учиться жить и работать по-новому. И, как помнят старожилы области, это было очень интересное, многообещающее время. В тот год с участием первого лица государства ­открылось сразу несколько объектов – центральный мост, два областных музея, культурный комплекс «Сарайшық», а это музей, мечеть и монумент, посвященный семи ханам, в разные годы правившим древним городищем Сарайшык.

Все эти события посвящались 100-летию казахстанской нефти – в 1899 году в местечке Карашунгул забил первый фонтан черного золота.

Значение обряда

Так вот, сентябрьским днем 1999 года большим событием для горожан стало открытие центрального моста после капитальной реконструкции. В летние месяцы, в период ремонта, горожанам приходилось перебираться с одной стороны Урала на другую на теплоходах, на речных трамваях, перемещаться по объездному мосту, так как в областном центре их было всего два, чтобы обрести к осени красивый, можно даже сказать, дизайнерский мост с современными опорами, коваными перилами с изображением цветов под золото. В общем, три месяца ожидания были не напрасны – несмотря на то, что город на сегодня располагает шестью мостами, центральный – самый любимый и удобный.

Мост должен был торжественно открыться 3 сентября в 16 часов дня с участием Нурсултана Назарбаева. К церемонии готовились загодя, ответственной за открытие моста была ветеран государственной службы Тамара Аман-Турлина, которая тогда работала в горакимате.

Вот как вспоминает Тамара Утегеновна подготовку к открытию моста с участием Главы государства.

– Действительно, 1999 год стал поворотным для всех жителей нашей области. Мы учились думать, размышлять и работать по-новому. В то время я работала заведующей отделом аппарата города Атырау, мне доверили подготовить церемонию шашу на презентации центрального моста. Разрезать ленту должен был сам Глава государства, и мы готовились очень тщательно – выбрали самых красивых девушек Атырау, сшили для них костюмы в национальном стиле, несколько раз провели репетиции, когда и как подать ножницы и ленту, когда делать шашу. В девяностые годы хороших конфет в городе не было, и мне пришлось обратиться за помощью к руководителю отдела торговли и предпринимательства акимата г. Атырау Аскару Абдирову. Он с трудом достал конфеты, так как в связи с приездом высокопоставленных гостей все дороги были перекрыты, и проехать куда-либо было очень сложно. Но к назначенному часу конфеты в блестящих обертках сияли на белом подносе. Обряд шашу обычно выполняют женщины почтенного возраста. Для этого мы подготовили бабушек – актрис драматического театра, одели их в национальную одежду. Должно было быть очень красиво – две женщины в белых одеяниях, в кимешеке щедро рассыпают сладости. И вот, наконец, из Белого дома после собрания вышла правительственная делегация во главе с Нурсултаном Абишевичем, а вместе с ним и высокие иностранные гости – государственный деятель Российской Федерации Виктор Черномырдин, руководители совместных нефтяных компаний, таких как ТШО, НКОК, Премьер-министр Республики Казахстан Нурлан Балгимбаев, многие казахстанские министры. В общей сложности человек пятьдесят высоких гостей поднялись на мост. По плану после разрезания ленты гости должны были посетить два областных музея.

И вот Назарбаев подходит к началу моста, что-то очень живо объясняя гостям. После церемонии разрезания ленты Нурсултан Назарбаев взял с подноса конфеты и стал сам рассыпать шашу гостям. Потом он взял одну упавшую под ноги конфету, раскрыл обертку и съел ее, демонстрируя иностранным гостям, что именно надо делать во время шашу. Я не слышала, но очень хорошо видела, как все происходило. Вслед за Нурсултаном Абишевичем конфеты подняли другие гости и съели их, некоторые просто положили в карманы. Вот этот момент очень важен. Я думаю, что Елбасы вкратце рассказал гостям смысл шашу, сам продемонстрировав этот обряд, и главное – показал, что и как все надо делать. Многие не поднимают сладости от шашу. Это неправильно. Чтобы исполнилось пожелание, чтобы претворилось в жизнь бата-благословение, надо обязательно поднять рассыпанные сладости. Тогда оно исполнится. Думаю, Нурсултан Назарбаев объяснял именно это, потому что церемония шашу проходила неспешно.

После этого обряда Глава государства пообщался с народом, который собрался на мосту. На презентации было немало наших ветеранов войны и труда, пришли первые руководители области разных лет. Всех их Елбасы хорошо знал, со многими был знаком лично. Тогда, в 90-е годы, еще строгих протоколов визита первого руководителя государства не было. Все было свободно, живо, с импровизацией.

Дальше уже делегация пошла пешком в сторону областных музеев. А мы, госслужащие, уставшие и довольные, вернулись в акимат, а потом все вместе поехали на стадион «Мунайшы», где должно было проходить театрализованное представление с участием Первого Президента РК.

После празднования столетия казахстанской нефти всех, кто был задействован в организации праздника, пригласили в областной акимат, поблагодарили за работу.

Впереди меня ожидало еще немало встреч с Лидером Нации, но церемонию шашу на мосту я запомнила на всю жизнь. Ведь этот праздник мы готовили сами. Меня тронуло, что Нурсултан Назарбаев сам хотел рассказать своим гостям о наших традициях и обычаях.

Первый посетитель

Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева был основан в 1992 году и первые семь лет находился, а, вернее сказать, ютился на первом этаже пятиэтажного дома по проспекту Сатпаева. Мало кто знал о существовании такого музея, лишь сами художники время от времени заходили сюда. И вот весной 1999 года работникам музея объявили, что пора уже «выходить из подполья», собирать зрителей, организовывать выставки, презентации.

– Для нашего музея подготовили отремонтированное двухэтажное здание по проспекту Азаттык. По замыслу управления культуры здесь должен быть музейный комплекс, – рассказывает ветеран культуры Сания Уразова, которая в год открытия нового здания музея работала директором. – Наши художники долгие годы ждали обновления, каких-то перемен в работе, которые настали в 1999 году. Мы все воодушевились и согласны были работать без устали, лишь бы поднять культуру, улучшить нашу сферу. Буквально за 2-3 месяца коллекция нашего музея пополнилась в два раза. Нам пришлось вместе со строителями и оформителями все делать на ходу. Был такой хороший настрой на работу, никто не жаловался. Все ждали результата, и он настал.

– В новом здании нашим первым посетителем стал Елбасы Нурсултан Назарбаев, – продолжает Сания Утепкалиевна. – К его приходу мы готовились несколько дней – разработали сценарий, пригласили музыкантов, художников. Нурсултан Абишевич не спеша осмотрел все наши экспонаты, поднялся на второй этаж, оценил новые картины. Мы завели альбом пожеланий, и он первым написал нам свои напутствия и подписался на память. Собственно с этого дня, с 3 сентября 1999 года, для нашего музея начался новый этап работы.

Подпись Елбасы на память

Как вспоминает ветеран журналистики, краевед Утепберген Алимгереев, в те годы работавший директором областного историко-краеведческого музея, до 1999 года музей располагался в старой части города, куда ни пройти, ни проехать было невозможно. Отношение самих работников музея к работе было таким, что в дождливые дни или в период снегопада они предлагали закрыть здание, чтобы кто-нибудь ненароком не заглянул к ним и не натоптал залы. В общем, о существовании областных музеев знал только узкий круг людей.

– И вот, с приходом на должность акима области Имангали Тасмагамбетова нам предложили переехать в новое здание в самый центр города. Причем не просто переехать, а полностью обновить работу, пополнить экспонаты. За очень короткий период мы из полузабытого объекта должны были стать одним из основных центров культуры. И самое главное – нам объявили, что музей будет открывать Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а это – большая ответственность.

Тогда в нашем музее работало всего-то двадцать человек, в три раза меньше, чем сейчас, и в основном женщины. А надо было все экспонаты очень аккуратно и осторожно перенести в новое здание. Мы работали без выходных с короткими перерывами для отдыха. Вместе с нами днем и ночью работали сотрудники управления культуры, областного акимата. Тогда были только стационарные телефоны, а управление культуры располагалось в поселке Балыкши. В день по несколько раз с проверкой приезжали руководитель управления культуры Кенес Косубаев, его молодой заместитель Бакыт Имангалиев. А однажды аким области устроил нам планерку в новом здании в два часа ночи. Вот так, денно и нощно, все работали в ожидании высоких гостей.

3 сентября 1999 года все уже было готово к приему высоких гостей. Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил нас примерно в пять часов вечера. Вся государственная делегация прибыла в музей пешком из областного акимата – тогда торжественно открывали центральный мост, музей искусств, а все эти объекты находятся возле нашего историко-краеведческого музея.

Торжественная церемония разрезания ленты состоялась на музейной площади. Тогда автомобильный проезд между гостиницей «Акжайык» и музеями закрыли, всю территорию застелили брусчаткой, получилась широкая площадь между музеем искусств и нашим, краеведческим. Собралось очень много людей, простых горожан, которые знали о визите первого лица и загодя пришли на площадь, чтобы поприветствовать Елбасы. Для каждого из нас визит Главы государства становился настоящим событием.

После разрезания ленты Нурсултан Назарбаев вручил генеральному менеджеру компании ОКИОК господину К. Далларду благодарственное письмо за помощь в реконструкции здания. Затем Нурсултан Назарбаев обошел все наши залы, а экспонатов было не так много – из десяти тысяч мы за полгода смогли довести до 17 тысяч, сейчас их более шестидесяти тысяч.

Затем в Книге почетных гостей Нурсултан Назарбаев написал пожелание и подписался, поставил дату пребывания. К визиту Главы государства мы пригласили уважаемого аксакала, филолога, акына Тулепа Тлегенова, который дал бата Нурсултану Назарбаеву.

С тех пор областной историко-краеведческий музей обрел новую жизнь.

Марина Куанышева