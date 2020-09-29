Пополнение коллекции

В Казахстане вошли в обращение коллекционные золотые и серебряные монеты «Год быка» из серии «Восточный календарь» номиналом 500 тенге.

По информации заместителя начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций Атырауского филиала РГУ «Национальный банк Казахстана» Арайлым Амин, монеты поступли в продажу. Их можно приобрести во всех территориальных филиалах Нацбанка Казахстана, атакже через его интернет-магазин. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Монеты изготовлены из золота 999/1000 пробы, массой 7,78 грамма, тиражом 800 штук, а также из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, тиражом 2 000 штук. Монеты из золота и серебра номиналом 500 тенге предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка РК на государственном, русском и английском языках.

На аверсе монет изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу. По периметру монеты надписи «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN», стилизованное изображение солнца и обозначение номинала.

На реверсе монет в центральной части изображение быка – символа 2021 года по восточному календарю. По периметру монеты расположены надписи «2021», «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ», «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» и «ORIENTAL CALENDAR». С внутренней стороны монет расположены остальные одиннадцать символов Восточного календаря.

Монеты из золота и серебра выполнены в форме двенадцатигранника и имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

Подготовил Тимур КАЗИЕВ