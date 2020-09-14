Полицейские Атырауской области раскрыли резонансное преступление

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Шестого сентября житель Жылыойского района, 47-летний мужчина отправился на поиски пропавшего табуна лошадей и пропал без вести. 

По данному факту была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции (ДП) Атырауской области. В целях установления местонахождения пропавшего по маршруту передвижения проводилось прочесывание местности сотрудниками ДП области, ДЧС, а также волонтерами. 

В результате розыскных мероприятий рано утром 14 сентября в 100 км от города Кульсары Жылыойского района в глубокой яме на глубине 15-20 метров полицейские нашли тело пропавшего. 

В настоящее время подозреваемый, ранее судимый житель Кульсары, 1982 года рождения, задержан. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», в ходе которого будут установлены мотивы совершенного преступления.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области

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